Sức khỏe

Đi bộ kiểu này có thể báo hiệu nguy cơ đột quỵ tăng tới 64%

Thiên Lan
13/05/2026 19:36 GMT+7

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên Stroke - tạp chí khoa học của Hiệp hội Đột quỵ Mỹ - phát hiện một kiểu đi bộ có liên quan đến nguy cơ đột quỵ cao tới 64%.

Nghiên cứu do nhóm chuyên gia tại Bệnh viện số 2 Trường Y Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) thực hiện, dẫn đầu bởi tiến sĩ Lu-sha Tong. Các nhà nghiên cứu đã phân tích hồ sơ sức khỏe của 482.699 người tham gia trong độ tuổi từ 37 đến 73 tuổi từ Ngân hàng sinh học Anh (UK Biobank), không có tiền sử đột quỵ trong giai đoạn từ 2006 đến 2022.

Tốc độ đi bộ được người tham gia tự báo cáo là chậm, trung bình hoặc nhanh, trong khi lực nắm được đo bằng lực kế cầm tay tiêu chuẩn.

Nghiên cứu mới phát hiện, người đi bộ nhanh hơn có nguy cơ đột quỵ thấp hơn

Người đi bộ chậm đối mặt nguy cơ cao hơn 

Kết quả đã phát hiện những người đi bộ với tốc độ chậm, có nguy cơ đột quỵ cao hơn đến 64%, theo trang tin y khoa News Medical.

Ngược lại, người đi bộ nhanh hơn có nguy cơ đột quỵ thấp hơn.

Bên cạnh đó, tình trạng mất cơ cũng cho thấy những con số đáng ngại: Người có sức mạnh cơ bắp thấp có nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ tăng 31% và đột quỵ xuất huyết tăng 41%.

Lực nắm tay thấp hơn cũng liên quan đến việc tăng 7% khả năng bị đột quỵ.

Vì sao tốc độ đi bộ phản ánh sức khỏe não bộ? 

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng khi già đi, cơ thể thường mất khối lượng và sức mạnh cơ bắp. Sự mất mát này phản ánh sức khỏe thể chất thấp, viêm mạn tính và những thay đổi trong quá trình trao đổi chất. Cơ bắp yếu có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm về nguy cơ đột quỵ cao hơn.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, các bài kiểm tra nhanh về chức năng thể chất, như tốc độ đi bộ và lực nắm tay, có thể giúp xác định những người có nguy cơ đột quỵ cao.

Như vậy, tốc độ đi bộ có thể là một dấu hiệu nói lên sức khỏe tổng thể và sàng lọc những yếu tố này sẽ hỗ trợ các chiến lược phòng ngừa hiệu quả hơn.

Đi bộ thế nào được xem là chậm?

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và nhiều nghiên cứu lão khoa, tốc độ đi bộ dưới khoảng 0,8 mét/giây (tương đương gần 3 km/giờ) được xem là đi bộ chậm và có thể liên quan nguy cơ sức khỏe cao hơn, trong đó có đột quỵ.

Trong khi đó, người trưởng thành khỏe mạnh thường đi với tốc độ khoảng 4 - 5 km/giờ.

Đột quỵ khi đang ngủ: 5 dấu hiệu cảnh báo ngay sau khi thức dậy

Đột quỵ đặc trưng với những biểu hiện như đột ngột méo miệng, khó nói hoặc ngã quỵ. Thế nhưng, không ít trường hợp cơn đột quỵ xảy ra trong lúc ngủ, chỉ được phát hiện khi người bệnh vừa thức dậy vào buổi sáng.

