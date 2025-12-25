Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nhận biết sớm cholesterol cao, tiểu đường: Hãy nhìn vào các dấu hiệu này ở mắt

Như Quyên
Như Quyên
25/12/2025 00:08 GMT+7

Cholesterol cao hay tiểu đường thường tiến triển chậm, âm thầm. Đôi khi, những dấu hiệu dễ nhận thấy đầu tiên lại xuất hiện ở trong hoặc xung quanh mắt.

Dưới đây là một số thay đổi ở mắt có thể gợi ý những vấn đề tiềm ẩn như cholesterol cao hoặc tiểu đường.

Mảng vàng ở trên hoặc quanh mí mắt

Nếu nhận thấy những mảng mềm, màu vàng nhạt xuất hiện trên mí mắt, đặc biệt là ở khóe mắt trong, đó có thể không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Những mảng này thường được gọi là xanthelasma và có liên quan đến tình trạng cholesterol máu cao, theo trang Times of India (Ấn Độ).

Chúng không gây đau, không ngứa nên nhiều người bỏ qua hoặc cho rằng chỉ là thay đổi da do tuổi tác. Tuy nhiên, đây là các chất lắng đọng của mỡ, và sự xuất hiện của chúng có thể cho thấy lượng cholesterol dư thừa đang lưu thông trong máu.

Xanthelasma có thể xuất hiện ngay cả khi bạn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh; không nhất thiết phải có đau ngực hay mệt mỏi thì cholesterol mới cao. Các mảng này không nguy hiểm, nhưng chúng là lời nhắc nên kiểm tra mỡ máu, đặc biệt nếu còn trẻ hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.

Nhận biết sớm cholesterol cao, tiểu đường: Hãy nhìn vào các dấu hiệu này ở mắt - Ảnh 1.

Cholesterol cao và tiểu đường đều là những bệnh lý mà việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất lớn

Ảnh minh họa: AI

Vòng xám hoặc trắng quanh tròng đen

Hiện tượng vòng màu xám nhạt hoặc trắng bao quanh tròng đen của mắt được gọi là vòng giác mạc (corneal arcus). Ở người lớn tuổi, đây có thể là một phần của quá trình lão hóa bình thường. Nhưng nếu xuất hiện ở người trẻ, nó có thể là dấu hiệu cảnh báo cholesterol cao.

Vòng này hình thành do mỡ lắng đọng trong giác mạc. Thông thường, nó không ảnh hưởng đến thị lực nên nhiều người không tự nhận ra. Nếu bạn dưới 40 tuổi mà đã xuất hiện vòng này ở mắt, nên kiểm tra cholesterol vì nó có thể liên quan đến nguy cơ tim mạch.

Thị lực mờ hoặc thay đổi thất thường

Thị lực lúc rõ, lúc mờ - hôm nay nhìn rõ, ngày mai lại nhòe - đôi khi có liên quan đến tiểu đường. Khi đường huyết tăng hoặc giảm, nó có thể ảnh hưởng đến thủy tinh thể của mắt, làm thay đổi tạm thời cách ánh sáng được hội tụ, dẫn đến nhìn mờ hoặc méo hình. Một số người còn thấy kính đeo bỗng nhiên “không còn hợp”, rồi sau đó lại nhìn rõ trở lại khi đường huyết ổn định.

Nếu bạn thường xuyên bị mờ mắt không rõ nguyên nhân, đặc biệt kèm theo các dấu hiệu khác như khát nước nhiều, đi tiểu nhiều hoặc mệt mỏi thì không nên xem nhẹ.

Đỏ mắt, ruồi bay hoặc thay đổi thị lực đột ngột

Đỏ mắt kéo dài, thấy các đốm đen trôi lơ lửng (ruồi bay), tia chớp sáng hoặc mất thị lực đột ngột có thể là dấu hiệu tổn thương các mạch máu nhỏ trong mắt. Ở người mắc tiểu đường, tình trạng này được gọi là bệnh võng mạc tiểu đường.

Đường huyết cao có thể làm suy yếu và phá hủy các mạch máu này theo thời gian. Ở giai đoạn sớm có khi hoàn toàn không có triệu chứng. Nhưng khi tổn thương tiến triển, người bệnh có thể bắt đầu thấy ruồi bay, mờ từng vùng hoặc khó nhìn rõ, không chỉ gây khó chịu mà còn có thể đe dọa thị lực nếu không được điều trị kịp thời. Đáng lo ngại ở chỗ, tổn thương mắt do tiểu đường có thể tiến triển âm thầm, không gây đau.

Cholesterol cao và tiểu đường đều là những bệnh lý mà việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất lớn. Càng được nhận diện sớm, việc kiểm soát và điều trị bệnh càng dễ dàng.

