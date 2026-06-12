Điều gì xảy ra với đường huyết khi ăn một quả bơ mỗi ngày?

Tải lượng đường huyết phản ánh mức độ ảnh hưởng của một lượng thực phẩm nhất định đến đường huyết sau khi ăn. Theo các nhà nghiên cứu, chế độ ăn có tải lượng đường huyết thấp có thể góp phần phòng ngừa bệnh tiểu đường, đồng thời làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, theo Medical News Today (Anh).

Bơ là loại trái cây giàu dinh dưỡng, được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, xương khớp và hệ tiêu hóa ẢNH: N.Q TẠO TỪ AI

Ăn bơ mỗi ngày giúp giảm tải lượng đường huyết?

Trong nghiên cứu, những người tham gia (đều từ 25 tuổi trở lên) được chia thành 2 nhóm: Một nhóm ăn một quả bơ cỡ lớn mỗi ngày; nhóm còn lại duy trì chế độ ăn uống thông thường, nhưng được yêu cầu không ăn quá 2 quả bơ mỗi tháng. Thời gian theo dõi kéo dài 6 tháng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm ăn bơ mỗi ngày có lượng chất xơ và chất béo trong khẩu phần ăn cao hơn, đồng thời tiêu thụ ít protein động vật và ít tinh bột hơn so với nhóm còn lại.

Bên cạnh đó, sau khi phân tích dữ liệu của 961 người tham gia và điều chỉnh các yếu tố như BMI, trình độ học vấn và sắc tộc, các nhà nghiên cứu nhận thấy nhóm ăn bơ hằng ngày có tải lượng đường huyết thấp hơn rõ rệt so với nhóm còn lại.

Tiến sĩ Emily Lantz, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Texas Medical Branch (Mỹ), nhận định rằng việc bổ sung một quả bơ mỗi ngày giúp giảm tải lượng đường huyết tổng thể, từ đó cho thấy những thay đổi đơn giản trong chế độ ăn có thể mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể.

Vì sao bơ có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết?

Theo các tác giả nghiên cứu, hàm lượng chất xơ cao cùng lượng chất béo không bão hòa có lợi trong quả bơ có thể góp phần làm giảm tải lượng đường huyết của khẩu phần ăn. Bên cạnh đó, nhóm người tham gia nghiên cứu ăn bơ mỗi ngày cũng có xu hướng giảm tiêu thụ bánh kẹo, món tráng miệng ngọt và một số thực phẩm giàu tinh bột.

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Karen Z. Berg cho biết, bơ giàu chất xơ và chất béo không bão hòa đơn, giúp tạo cảm giác no lâu. Vì vậy, người ăn bơ thường xuyên có xu hướng hạn chế các thực phẩm kém lành mạnh khác, từ đó góp phần cải thiện chất lượng chế độ ăn và giảm tải lượng đường huyết.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng cần thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn nữa để xác nhận mối liên hệ giữa việc ăn bơ và kiểm soát đường huyết.