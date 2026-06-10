Nghiên cứu mới chỉ ra thời điểm ăn sáng và ăn tối tốt cho đường huyết

Thời điểm ăn uống từ lâu được xem là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe chuyển hóa, bao gồm cả mức đường huyết. Vậy đâu là thời điểm ăn tốt nhất cho lượng đường trong máu, đặc biệt là bữa sáng và bữa tối.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients đã đưa ra câu trả lời liên quan đến vấn đề vừa nêu.

Ăn tối sớm được xem là chiến lược khả thi hơn để cải thiện đường huyết qua đêm Ảnh minh họa: AI

Ăn sáng muộn hơn có liên quan đến đường huyết qua đêm thấp hơn

Nhằm tìm hiểu xem thời điểm ăn sáng và ăn tối có liên quan như thế nào đến chuyển hóa đường, các nhà khoa học từ các trường đại học của Mỹ: Đại học Illinois Chicago, Đại học Colorado, Đại học Minnesota, Viện Khoa học Sinh học Salk, đã tiến hành nghiên cứu trên 44 người tham gia béo phì, được thử nghiệm các chế độ ăn khác nhau trong 12 tuần.

Các nhà nghiên cứu đánh giá lượng thức ăn tiêu thụ và thời điểm ăn của người tham gia, đồng thời, theo dõi mức đường huyết liên tục, mức đường huyết trong khi ngủ, tập trung vào giờ ăn sáng so với thời điểm thức dậy và giờ ăn tối so với thời điểm đi ngủ.

Kết quả ghi nhận những người ăn sáng muộn hơn sau khi thức dậy thường có mức đường huyết qua đêm ổn định hơn, ít biến động hơn và ít xảy ra các đợt tăng đường huyết ban đêm. Tuy nhiên, lợi ích này đi kèm một điểm cần lưu ý là nguy cơ hạ đường huyết cũng tăng lên, với mức đường huyết dễ giảm xuống dưới ngưỡng 70 mg/dL, theo trang tin y khoa News Medical.

Ăn tối càng sớm trước giờ ngủ, đường huyết càng có lợi

Trong khi đó, ăn tối càng sớm trước giờ đi ngủ (nghĩa là mỗi giờ tăng thêm trong khoảng cách từ bữa tối đến giờ đi ngủ) cũng dẫn đến mức đường huyết qua đêm thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc kéo dài thời gian nhịn ăn sau khi thức dậy có thể ảnh hưởng đến đường huyết thông qua sự điều chỉnh của đồng hồ sinh học. Đối với bữa tối, kết quả nghiên cứu một lần nữa cho thấy ăn muộn có thể gây bất lợi cho quá trình chuyển hóa đường và sức khỏe tim mạch.

Tổng thể, ăn tối sớm được xem là chiến lược khả thi hơn để cải thiện đường huyết qua đêm, bởi cách này vẫn mang lại lợi ích chuyển hóa mà không làm tăng nguy cơ hạ đường huyết.

Các nhà nghiên cứu lưu ý, thời điểm ăn uống không nên áp dụng theo một công thức chung cho tất cả mọi người. Việc lựa chọn giờ ăn cần được cá nhân hóa, dựa trên đặc điểm sức khỏe và nguy cơ đường huyết của từng người nhằm tối ưu lợi ích chuyển hóa.