Nghiên cứu: Ăn tối giờ này, không lo huyết áp, đường huyết tăng vọt

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, các nhà khoa học đã tìm ra thời điểm ăn tối tốt nhất cho sức khỏe tim mạch.

Theo đó, thời điểm kết thúc bữa tối có thể tạo ra những cải thiện đáng kể về huyết áp, nhịp tim và quản lý đường huyết mà không cần cắt giảm lượng calo.

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Trường Y Feinberg Đại học Northwestern (Mỹ) thực hiện và tiến sĩ Phyllis Zee, Giám đốc Trung tâm Y học giấc ngủ và Nhịp sinh học, dẫn đầu, bao gồm 39 người bị thừa cân hoặc béo phì, trong độ tuổi từ 36 đến 75, kéo dài 7,5 tuần.

Tìm ra thời điểm ăn tối tốt nhất cho sức khỏe tim mạch Ảnh: AI

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm:

Nhóm 1: Nhịn ăn qua đêm kéo dài 13 - 16 tiếng, với bữa tối kết thúc trước giờ đi ngủ 3 tiếng.

Nhóm 2: Nhịn ăn theo thói quen 11 - 13 tiếng, với bữa tối kết thúc gần giờ ngủ hơn (ít hơn 3 tiếng).

Kết quả cho thấy những người ở nhóm ăn xong bữa tối ít nhất 3 tiếng trước khi đi ngủ, đã gặt hái nhiều lợi ích cho tim mạch, giúp giảm cả huyết áp vào ban đêm và cả nhịp tim. Đồng thời, khả năng quản lý đường huyết và độ nhạy insulin cũng tốt hơn, theo tạp chí sức khỏe Prevention.

Tiến sĩ Phyllis Zee giải thích: Việc giảm huyết áp và nhịp tim trong khi ngủ được gọi là giảm huyết áp ban đêm và được xem là giấc ngủ lành mạnh. Chuyên gia này nhấn mạnh thêm: Không có sự giảm huyết áp và nhịp tim này vào ban đêm là một nguy cơ đối với bệnh tim mạch.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng vào ban đêm, cơ thể được thiết kế để ngủ chứ không phải để tiêu hóa thức ăn. Hoóc môn ngủ melatonin bắt đầu tăng lên khoảng 2 - 3 tiếng trước khi ngủ, gây ảnh hưởng đến chức năng tim mạch. Ngừng ăn 3 tiếng trước khi đi ngủ giúp cơ thể "đồng bộ" hoàn hảo với nhịp sinh học tự nhiên.

Nếu ăn quá gần giờ ngủ, huyết áp có thể tăng tạm thời và cơ thể phải hoạt động quá mức để tiêu hóa, làm tăng đường huyết và gây cản trở giấc ngủ.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng ăn xong bữa tối 3 giờ trước khi đi ngủ là cách dễ dàng để cải thiện chức năng tim mạch và chuyển hóa, từ huyết áp, nhịp tim đến đường huyết. Và điều quan trọng, các tác giả lưu ý cần duy trì nhất quán trong lâu dài.

Tất nhiên, vẫn phải kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh, hoạt động thể chất và tuân thủ việc uống thuốc theo khuyến nghị của bác sĩ nếu có.