Chuyên gia: Ăn tối đúng giờ này, ngủ ngon hơn!

Sau đây, tiến sĩ Lauren Panoff, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, sẽ hướng dẫn cụ thể giờ ăn tối lý tưởng đối với từng loại thực phẩm để có giấc ngủ ngon, theo trang tin Verywell Health.

Đồ ngọt: 2 giờ trước khi đi ngủ

Tránh ăn đường ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ. Ăn đồ ngọt ngay trước khi đi ngủ có thể khiến đường huyết tăng rồi giảm đột ngột, dẫn đến giấc ngủ không ngon. Từ đó, có thể gây thức giấc nửa đêm với cảm giác đói hoặc run.

Nếu muốn ăn đồ ngọt, hãy thử kết hợp với các loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ, protein và chất béo, để giúp ổn định đường huyết, no lâu hơn.

Carbohydrate: 4 giờ trước khi đi ngủ

Trước khi đi ngủ, nên ăn carbohydrate phức hợp và thực phẩm nguyên cám, như một miếng bánh mì đen hoặc một quả chuối.

Carbohydrate nên ăn 4 giờ trước khi đi ngủ Ảnh: AI

Carbohydrate phức hợp giàu chất xơ và mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn, giúp ổn định đường huyết. Các chuyên gia khuyên nên tiêu thụ carbohydrate phức hợp 4 giờ trước khi đi ngủ.

Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ trước khi đi ngủ giúp tăng thời gian ngủ sóng chậm - giai đoạn ngủ sâu cần cho sự phát triển, trí nhớ và chức năng miễn dịch.

Protein: 2 - 3 giờ trước khi đi ngủ

Một bữa ăn nhẹ giàu protein, như sữa chua không đường hoặc một nắm hạt sẽ có lợi cho giấc ngủ. Tuy nhiên, tốt nhất nên tiêu thụ protein trong vòng 2 - 3 giờ trước khi đi ngủ để có đủ thời gian tiêu hóa.

Nên chọn protein nạc, cá hoặc các loại đậu như đậu phụ, đậu hoặc đậu lăng để dễ tiêu hóa và có chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Chất béo: 3 - 4 giờ trước khi đi ngủ

Chuyên gia Panoff khuyên nên tiêu thụ chất béo không bão hòa, như bơ trái hoặc các loại hạt ít nhất 3 - 4 giờ trước khi đi ngủ để tránh các vấn đề về tiêu hóa. Chất béo không bão hòa giúp hỗ trợ cảm giác no và duy trì lượng đường trong máu ổn định.

Đồ uống: 1 - 2 giờ trước khi đi ngủ

Hạn chế uống nước ít nhất 1 - 2 giờ trước khi đi ngủ để tránh rối loạn giấc ngủ. Mặc dù nước rất cần cho sức khỏe tổng thể và chất lượng giấc ngủ, nhưng uống quá nhiều nước gần giờ ngủ có thể gây tiểu đêm, làm gián đoạn chu kỳ ngủ sâu và cảm giác uể oải vào buổi sáng, theo Verywell Health.