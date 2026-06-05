Ăn sáng với phở, cơ thể nhận được những lợi ích gì?

Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của phở không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu mà còn liên quan đến khẩu phần và cách chế biến. Nếu được ăn hợp lý, phở sẽ là một bữa sáng tương đối cân bằng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tăng lượng rau, giảm lượng bánh phở sẽ giúp tô phở có nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn, đồng thời hạn chế lượng tinh bột trắng ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Theo các chuyên gia, ăn phở với khẩu phần vừa phải, đặc biệt là ưu tiên nhiều rau, cơ thể sẽ nhận được những lợi ích sức khỏe sau:

Protein giúp no lâu hơn

Phở là món cung cấp lượng protein đáng kể nhờ phần thịt bò hoặc thịt gà. Protein là dưỡng chất cần thiết để duy trì khối cơ, sửa chữa các mô bị tổn thương và tham gia vào nhiều hoạt động sống của cơ thể.

Protein cũng giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa thức ăn, từ đó kéo dài cảm giác no sau bữa ăn. Nhờ vậy, người ăn phở vào buổi sáng có thể hạn chế cảm giác đói và nhu cầu ăn vặt giữa buổi.

Bổ sung sắt, kẽm và vitamin B

Thịt bò trong phở là nguồn cung cấp sắt, kẽm và vitamin nhóm B khá tốt. Sắt tham gia vào quá trình tạo hồng cầu và vận chuyển ô xy trong cơ thể. Trong khi đó, vitamin B12 và các vitamin nhóm B khác đóng vai trò quan trọng đối với hệ thần kinh và quá trình chuyển hóa năng lượng, tiến sĩ Rebecca Andrews, giáo sư y khoa tại trung tâm y khoa UConn Health (Mỹ), cho biết.

Chống ô xy hóa từ rau thơm, gia vị

Một tô phở thường đi kèm nhiều loại rau như húng quế, ngò rí, hành lá, hành tây và giá. Những loại thực vật này không chỉ giúp món ăn thơm ngon hơn mà còn bổ sung thêm vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, các gia vị đặc trưng của phở như gừng, quế và hoa hồi cũng chứa nhiều chất chống ô xy hóa. Một trong những cách giúp tô phở trở nên lành mạnh hơn là tăng lượng rau, giảm lượng bánh phở, không dùng nước béo.

Để có lợi cho sức khỏe hơn, nên ưu tiên các phần thịt nạc như thịt bò tái, thịt bò chín ít mỡ hoặc ức gà không da. Một tô phở có tỷ lệ hợp lý giữa bánh phở, thịt và rau sẽ giúp bữa sáng cân bằng hơn.

Một trong những hạn chế lớn nhất của phở là nước lèo có thể chứa khá nhiều natri. Muối, nước mắm và các loại gia vị được sử dụng trong quá trình nấu giúp tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng nhưng cũng làm tăng lượng natri trong món ăn.

Vì vậy, những người bị huyết áp cao, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận nên hạn chế uống hết nước lèo trong tô, đồng thời giảm lượng nước chấm, tương hoặc muối thêm vào tô phở, theo Healthline.