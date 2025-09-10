Thêm húng quế vào bữa ăn để nhận được lợi ích này

Bà Michelle Routhenstein, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết húng quế vừa làm món ăn trở nên ngon miệng hơn, vừa bổ sung dưỡng chất, theo trang Real Simple.

Giàu chất chống oxy hóa

Húng quế là nguồn giàu chất chống oxy hóa. Chúng có chứa nhiều eugenol, một chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại, giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, đặc biệt là bệnh tim mạch.

Việc bổ sung vài lá húng quế tươi trong bữa trưa hay bữa tối là cách đơn giản để hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Húng quế vừa làm món ăn trở nên ngon miệng hơn, vừa bổ sung dưỡng chất Ảnh minh họa: AI

Cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu

Bà Avery Zenker, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết húng quế đặc biệt giàu vitamin K, vitamin A, đồng thời cung cấp một lượng nhỏ sắt và canxi.

Thường chúng ta chỉ ăn một lượng không nhiều, nhưng chỉ cần một nắm lá húng quế nhỏ khoảng 10 đến 15 gram cũng đã mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể.

Giảm viêm

Bà Zenker giải thích rằng húng quế chứa nhiều phytonutrient, là các hợp chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe.

Trong đó, polyphenol là nhóm chất vừa có tính chống oxy hóa vừa có tác dụng kháng viêm mạnh.

Những hợp chất này giúp ngăn chặn tình trạng stress oxy hóa gây ra bởi các gốc tự do, nguyên nhân làm tổn thương tế bào và gây nhiều bệnh mạn tính như tim mạch hay tiểu đường loại 2.

Điều hòa đường huyết

Bà Zenker cho biết húng quế có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin.

Húng quế giúp hạn chế giải phóng glucose và ức chế sự phân giải glycogen, vốn là dạng dự trữ carbohydrate của cơ thể.

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Húng quế có các hợp chất như cineole và estragole, có tác dụng làm dịu tình trạng viêm ở niêm mạc ruột, từ đó giúp giảm khó tiêu, đầy hơi và co thắt dạ dày.

Ngoài ra, loại rau thơm này cũng có thể mang lại những thay đổi nhỏ nhưng tích cực đối với hệ vi sinh đường ruột, giúp duy trì sự cân bằng lành mạnh của hệ vi khuẩn, từ đó nâng cao khả năng tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể.