Nhịn ăn sáng ảnh hưởng thận và gan ra sao?

Sau khi ngủ qua đêm, lượng đường trong máu giảm dần vì cơ thể đã nhiều giờ không ăn gì. Nếu tiếp tục bỏ bữa sáng, gan sẽ phải tăng hoạt động để duy trì đường huyết ổn định cho não và các cơ quan khác, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Bỏ bữa sáng trong thời gian dài có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe gan, thận ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ AI

Khiến gan phải làm việc nhiều hơn

Khi nhịn ăn sáng, cơ thể sẽ tăng tiết hoóc môn glucagon. Cơ chế này giúp kích thích gan phân giải glycogen dự trữ và tạo đường glucose mới để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng khiến gan phải làm việc nhiều hơn.

Nếu tình trạng trên lặp lại thường xuyên, đặc biệt ở người ăn uống thiếu lành mạnh hoặc có nguy cơ tiểu đường, cơ thể có thể dần giảm độ nhạy insulin. Khi insulin hoạt động kém hiệu quả, gan dễ tăng tích tụ mỡ và tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu.

Đường huyết biến động mạnh

Một tác động thường gặp khác của nhịn ăn sáng là làm đường huyết biến động mạnh hơn trong ngày. Khi cơ thể nhịn ăn quá lâu vào buổi sáng, phản ứng tăng đường huyết sau các bữa ăn tiếp theo có thể cao hơn bình thường.

Tác động xấu đến thận

Với thận, các chuyên gia cho rằng thói quen nhịn ăn sáng có thể ảnh hưởng thận nhưng theo một cách gián tiếp. Cụ thể, nhịn ăn sáng dễ dẫn đến các rối loạn chuyển hóa và huyết áp cao. Những tình trạng này sẽ tác động xấu đến thận.

Thận là cơ quan rất nhạy cảm với đường huyết và huyết áp. Khi cơ thể tăng nguy cơ tiểu đường, béo phì hoặc tăng huyết áp do ăn uống thất thường, chức năng thận cũng có thể bị ảnh hưởng theo thời gian.

Phân biệt giữa bỏ ăn sáng thiếu kiểm soát với nhịn ăn có kế hoạch

Ngoài ra, mọi người cần phân biệt giữa bỏ ăn sáng thiếu kiểm soát với nhịn ăn có kế hoạch khoa học. Một số nghiên cứu về nhịn ăn gián đoạn cho thấy phương pháp này có thể giúp cải thiện cân nặng và một số chỉ số chuyển hóa nếu được áp dụng đúng cách.

Cụ thể, một nghiên cứu đăng trên chuyên san Hepatology Communications cho thấy nhịn ăn gián đoạn có khả năng hỗ trợ giảm cân và cải thiện một số chỉ số liên quan đến gan nhiễm mỡ.

Khi áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn với bữa sáng, một số nhóm người có thể nhạy cảm và cần chú ý theo dõi sức khỏe. Những nhóm này là người bị tiểu đường, tiền tiểu đường, gan nhiễm mỡ, bệnh thận mạn hoặc người thường xuyên bị hạ đường huyết, theo Healthline.