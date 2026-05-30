Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nhịn ăn sáng ảnh hưởng thận và gan ra sao?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
30/05/2026 00:12 GMT+7

Không phải ai nhịn ăn sáng cũng gặp vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, nhất là ở người thừa cân, ít vận động hoặc có bệnh chuyển hóa, nguy cơ rối loạn đường huyết và gan nhiễm mỡ có thể tăng lên.

Sau khi ngủ qua đêm, lượng đường trong máu giảm dần vì cơ thể đã nhiều giờ không ăn gì. Nếu tiếp tục bỏ bữa sáng, gan sẽ phải tăng hoạt động để duy trì đường huyết ổn định cho não và các cơ quan khác, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nhịn ăn sáng ảnh hưởng thận và gan ra sao? - Ảnh 1.

Bỏ bữa sáng trong thời gian dài có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe gan, thận

ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ AI

Khiến gan phải làm việc nhiều hơn

Khi nhịn ăn sáng, cơ thể sẽ tăng tiết hoóc môn glucagon. Cơ chế này giúp kích thích gan phân giải glycogen dự trữ và tạo đường glucose mới để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng khiến gan phải làm việc nhiều hơn.

Nếu tình trạng trên lặp lại thường xuyên, đặc biệt ở người ăn uống thiếu lành mạnh hoặc có nguy cơ tiểu đường, cơ thể có thể dần giảm độ nhạy insulin. Khi insulin hoạt động kém hiệu quả, gan dễ tăng tích tụ mỡ và tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu.

Đường huyết biến động mạnh 

Một tác động thường gặp khác của nhịn ăn sáng là làm đường huyết biến động mạnh hơn trong ngày. Khi cơ thể nhịn ăn quá lâu vào buổi sáng, phản ứng tăng đường huyết sau các bữa ăn tiếp theo có thể cao hơn bình thường.

Tác động xấu đến thận

Với thận, các chuyên gia cho rằng thói quen nhịn ăn sáng có thể ảnh hưởng thận nhưng theo một cách gián tiếp. Cụ thể, nhịn ăn sáng dễ dẫn đến các rối loạn chuyển hóa và huyết áp cao. Những tình trạng này sẽ tác động xấu đến thận.

Thận là cơ quan rất nhạy cảm với đường huyết và huyết áp. Khi cơ thể tăng nguy cơ tiểu đường, béo phì hoặc tăng huyết áp do ăn uống thất thường, chức năng thận cũng có thể bị ảnh hưởng theo thời gian.

Phân biệt giữa bỏ ăn sáng thiếu kiểm soát với nhịn ăn có kế hoạch

Ngoài ra, mọi người cần phân biệt giữa bỏ ăn sáng thiếu kiểm soát với nhịn ăn có kế hoạch khoa học. Một số nghiên cứu về nhịn ăn gián đoạn cho thấy phương pháp này có thể giúp cải thiện cân nặng và một số chỉ số chuyển hóa nếu được áp dụng đúng cách.

Cụ thể, một nghiên cứu đăng trên chuyên san Hepatology Communications cho thấy nhịn ăn gián đoạn có khả năng hỗ trợ giảm cân và cải thiện một số chỉ số liên quan đến gan nhiễm mỡ.

Khi áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn với bữa sáng, một số nhóm người có thể nhạy cảm và cần chú ý theo dõi sức khỏe. Những nhóm này là người bị tiểu đường, tiền tiểu đường, gan nhiễm mỡ, bệnh thận mạn hoặc người thường xuyên bị hạ đường huyết, theo Healthline.

Tin liên quan

Nhịn ăn sáng dễ có nguy cơ bị bệnh tim

Nhịn ăn sáng dễ có nguy cơ bị bệnh tim

(TNO) Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Kylie J.Smith thuộc Đại học Tasmania (Úc) đã rút ra kết luận này sau khi khảo sát ở gần 2.200 người trong nhiều năm, theo hãng tin Reuters.

Người bị thận yếu nên hạn chế những loại trái cây nào?

Có nên uống nước chanh buổi sáng để tăng cường thải độc gan?

Khám phá thêm chủ đề

nhịn ăn sáng Gan thận nguy cơ tiểu đường Gan nhiễm mỡ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận