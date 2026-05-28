Sức khỏe

Có nên uống nước chanh buổi sáng để tăng cường thải độc gan?

Ngọc Quý
28/05/2026 00:12 GMT+7

Một số người có thói quen uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng để thải độc gan, làm sạch cơ thể và giảm cân. Trong khi đó, dưới góc nhìn y học, gan vốn là cơ quan có chức năng tự giải độc cho cơ thể.

  • Gan có khả năng tự giải độc tự nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy nước chanh giúp “thải độc gan”. 
  • Nước chanh vẫn có lợi nhờ cung cấp vitamin C, hỗ trợ bổ sung nước và giảm lượng đồ uống nhiều đường. 
  • Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược hoặc răng nhạy cảm nên hạn chế uống nước chanh quá đậm đặc.

Gan là cơ quan chuyển hóa quan trọng, tham gia xử lý chất dinh dưỡng, chuyển hóa thuốc, hoóc môn và loại bỏ các chất có hại. Các tế bào gan sử dụng enzyme để biến chất độc thành các dạng dễ đào thải hơn qua nước tiểu hoặc dịch mật, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nước chanh cung cấp vitamin C, chất chống ô xy hóa và nhiều dưỡng chất có lợi khác

ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Gan có khả năng tự thực hiện quá trình giải độc liên tục 

Gan khỏe mạnh có khả năng tự thực hiện quá trình giải độc liên tục mà không cần các chế độ detox, tức giải độc, đặc biệt nào. Gan cũng có khả năng tái tạo đáng kể.

Tuy nhiên, khi thường xuyên tiếp xúc với rượu bia, chế độ ăn nhiều đường, béo phì hoặc viêm gan, cơ quan này có thể bị tổn thương lâu dài dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan hoặc xơ gan.

Uống nước chanh có lợi cho cơ thể vì chanh là nguồn cung cấp vitamin C. Đây là chất chống ô xy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó góp phần giảm tổn thương tế bào. Ngoài ra, chanh còn chứa flavonoid, a xít citric và một lượng nhỏ kali.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy flavonoid trong trái cây họ cam quýt có thể giúp chống viêm và chống ô xy hóa. Nghiên cứu đăng trên chuyên san Food Chemistry cho thấy các hợp chất flavonoid từ họ cam quýt có khả năng giảm căng thẳng ô xy hóa và hỗ trợ hoạt động chuyển hóa của cơ thể.

Chưa có bằng chứng khoa học xác nhận nước chanh làm sạch gan 

Hiện chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào xác nhận nước chanh có khả năng làm sạch gan hoặc tăng cường chức năng giải độc của gan ở người khỏe mạnh.

Nhiều người cảm thấy cơ thể nhẹ hơn hoặc dễ chịu hơn sau khi uống nước chanh vào buổi sáng. Điều này có thể đơn giản là do cơ thể được bổ sung nước sau nhiều giờ ngủ, chứ không phải do gan được làm sạch.

Ngoài ra, nếu dùng nước chanh thay cho nước ngọt hoặc các thức uống nhiều đường thì vẫn mang lại lợi ích gián tiếp cho gan. Uống quá nhiều đường bổ sung, đặc biệt là fructose từ nước ngọt, có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu.

Góp phần cải thiện sức khỏe gan theo nhiều cách gián tiếp

Dù không có tác dụng thải độc gan nhưng nước chanh vẫn có thể góp phần cải thiện sức khỏe gan theo nhiều cách gián tiếp. 

Trước hết, nước chanh giúp nhiều người uống đủ nước hơn. Sau một đêm ngủ dài, cơ thể cần được bổ sung nước để duy trì hoạt động chuyển hóa bình thường. Một ly nước chanh vào buổi sáng sẽ giúp hình thành thói quen uống nước đều đặn hơn.

Ngoài ra, nước chanh ít calo nên có thể giúp kiểm soát cân nặng nếu được dùng thay cho các loại đồ uống chứa nhiều đường. Đây là yếu tố quan trọng vì béo phì và tích mỡ nội tạng là nguy cơ lớn dẫn đến gan nhiễm mỡ.

Lưu ý khi dùng nước chanh

Một điều cần lưu ý là nước chanh không phù hợp với tất cả mọi người. Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản hoặc dạ dày nhạy cảm có thể bị tăng cảm giác nóng rát hoặc ợ chua khi uống nước chanh lúc bụng đói. A xít trong chanh cũng có thể làm mòn men răng nếu dùng thường xuyên với nồng độ quá đậm đặc, theo Healthline.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống nước chanh ấm mỗi ngày?

