Sức khỏe

Bữa sáng với trái cây có thực sự tốt cho giảm cân?

Ngọc Quý
27/05/2026 07:39 GMT+7

Một bữa sáng chỉ gồm chuối, kiwi, dưa hấu hoặc sinh tố trái cây được xem là lành mạnh hơn so với các món nhiều tinh bột, dầu mỡ. Cách ăn này được tin rằng sẽ giúp giảm calo và giúp đốt mỡ hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, chỉ ăn trái cây vào buổi sáng có thực sự giúp giảm cân hiệu quả hơn hay không lại không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Một bữa sáng toàn trái cây mà thiếu protein, chất béo lành mạnh sẽ khiến bữa ăn mất cân bằng dinh dưỡng

Trái cây thực sự là món tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống ô xy hóa và chất xơ. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn trái cây hợp lý có thể giúp tăng cảm giác no và kiểm soát cân nặng.

Cụ thể, một nghiên cứu đăng trên chuyên san Appetite cho thấy ăn táo nguyên trái trước bữa ăn giúp tăng cảm giác no và làm giảm lượng thức ăn nạp vào sau đó. Điều này cho thấy trái cây có tác dụng kiểm soát cơn đói tốt hơn.

Tác dụng này có được là nhờ lượng nước và chất xơ trong trái cây. Chúng giúp tạo cảm giác no mà không làm cơ thể nạp quá nhiều calo. Một số loại trái cây như táo, cam, bưởi hay các loại quả mọng còn chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và kéo dài cảm giác no.

Trái cây lại thường chứa khá ít protein và chất béo

Dù tốt cho sức khỏe, trái cây lại thường chứa khá ít protein và chất béo. Đây là hai nhóm dưỡng chất rất quan trọng để duy trì cảm giác no lâu sau bữa ăn.

Nếu bữa sáng chỉ có trái cây mà thiếu protein và chất béo lành mạnh, cơ thể có thể nhanh đói hơn, dễ thèm ăn và khó duy trì năng lượng ổn định trong ngày. Điều quan trọng khi giảm cân, chúng ta không chỉ cần ăn ít calo mà còn cần ăn đủ chất và cân bằng dinh dưỡng.

Quan trọng ở cách ăn và lượng ăn

Ngoài ra, không phải loại trái cây nào cũng giống nhau về lượng đường tự nhiên. Một số loại như xoài chín, nho, mít hay nước ép trái cây có thể chứa khá nhiều đường. Nếu ăn quá nhiều sẽ khiến cơ thể nạp vào lượng lớn calo và dễ dẫn đến tăng cân. Do đó, vấn đề nằm ở cách ăn và lượng ăn.

Nhiều chế độ dinh dưỡng hiện nay không khuyến khích chỉ ăn một nhóm thực phẩm duy nhất vào bữa sáng, kể cả trái cây. Một bữa sáng giúp giảm cân hiệu quả thường cần có kết hợp giữa tinh bột phức tạp, protein và chất béo lành mạnh.

Do đó, thay vì chỉ ăn trái cây, mọi người nên kết hợp trái cây với các thực phẩm giàu protein và chất béo có lợi như sữa chua, trứng, yến mạch, hạt chia hoặc các loại hạt, theo Eating Well.

