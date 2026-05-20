Sức khỏe

Gan nhiễm mỡ: Ăn trái cây sao để không tăng mỡ gan?

Ngọc Quý
20/05/2026 21:05 GMT+7

Gan nhiễm mỡ xảy ra khi mỡ tích tụ nhiều trong gan. Tình trạng này thường liên quan đến thừa cân, béo phì, chế độ ăn giàu đường bột. Nhiều loại trái cây ngọt do chứa nhiều đường nên cũng khiến người bị gan nhiễm mỡ e ngại.

Trên thực tế, nếu ăn đúng cách, nhiều loại trái cây giàu chất xơ, vitamin và chất chống ô xy hóa có thể góp phần kiểm soát cân nặng, giảm viêm và hạn chế tích tụ mỡ trong gan. Do đó, người bị gan nhiễm mỡ không cần phải kiêng hoàn toàn trái cây, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Dâu tây, việt quất, mâm xôi, táo, lê và kiwi đều là những loại trái cây phù hợp với người bị gan nhiễm mỡ

Điều quan trọng là cần lựa chọn loại trái cây phù hợp và kiểm soát khẩu phần hợp lý. Những loại trái cây mà người bị gan nhiễm mỡ nên ăn gồm:

Các loại quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi hay phúc bồn tử là những loại trái cây ít đường và giàu chất chống ô xy hóa. Nhóm quả này cũng chứa khá nhiều chất xơ. Người có gan nhiễm mỡ được khuyến khích ăn những loại trái cây này.

Ngoài ra, quả mọng còn giàu anthocyanin, một nhóm chất chống ô xy hóa có thể giúp ngăn ngừa ung thư, giảm căng thẳng ô xy hóa và phản ứng viêm trong cơ thể.

Táo và lê

Táo và lê là 2 loại trái cây chứa nhiều pectin, một dạng chất xơ hòa tan giúp kiểm soát cholesterol và tạo cảm giác no lâu hơn. Điều này có lợi cho người bị gan nhiễm mỡ đang cần kiểm soát cân nặng.

Bác sĩ Kathleen Viveiros, chuyên gia gan mật tại Bệnh viện Brigham và Women (Mỹ), khuyến khích ăn trái cây nguyên quả thay vì ép lấy nước. Khi ăn nguyên quả, lượng chất xơ vẫn được giữ lại, giúp đường hấp thu chậm hơn và hạn chế tăng insulin đột ngột.

Đặc biệt, vỏ táo chứa nhiều polyphenol và flavonoid, các hợp chất chống ô xy hóa có lợi cho sức khỏe chuyển hóa. Vì vậy, nếu có thể, nên rửa sạch và ăn cả vỏ để tận dụng thêm chất xơ tự nhiên.

Kiwi

Kiwi là loại trái cây có chỉ số đường huyết tương đối thấp nhưng lại chứa nhiều vitamin C, kali và chất xơ. Đây là lựa chọn phù hợp cho người cần kiểm soát cân nặng và đường huyết.

Nhờ lượng chất xơ khá cao, kiwi tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó hạn chế ăn quá nhiều trong các bữa chính hoặc ăn vặt không cần thiết. Điều này góp phần kiểm soát lượng calo nạp vào, vốn là yếu tố quan trọng giúp cải thiện gan nhiễm mỡ.

Với một số trái cây ngọt đậm như xoài chín, sầu riêng, nhãn hay vải, người bị gan nhiễm mỡ không phải kiêng hoàn toàn. Tuy nhiên, họ cần kiểm soát khẩu phần, đặc biệt ở người thừa cân, tiền tiểu đường hoặc tiểu đường loại 2, theo Eating Well.

Không rượu bia, vóc dáng chuẩn: Vì sao vẫn bị gan nhiễm mỡ?

Các bác sĩ nhận định gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là một trong những bệnh do lối sống gia tăng nhanh nhất hiện nay.

