Sức khỏe

Loại vitamin quen thuộc có thể là 'cứu tinh' cho gan nhiễm mỡ

Thiên Lan
10/05/2026 03:11 GMT+7

Khoảng 30% người dân trên toàn thế giới mắc gan nhiễm mỡ - một tình trạng nguy hiểm có thể âm thầm tiến triển thành tổn thương gan, xơ gan và ung thư gan.

  • Các nhà khoa học phát hiện miR-93 là tác nhân thúc đẩy gan tích tụ mỡ
  • Chuột không có miR-93 giảm gan nhiễm mỡ và kiểm soát đường huyết tốt hơn
  • Vitamin B3 (niacin) được phát hiện có khả năng giảm miR-93 và hỗ trợ đốt cháy mỡ ở gan

Giờ đây, nghiên cứu mới mang lại tin vui khi bất ngờ phát hiện một loại vitamin quen thuộc có thể làm nên điều kỳ diệu.

Phát hiện miR-93 và sự tích tụ mỡ gan

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan, phối hợp với Đại học Quốc gia Pusan và Bệnh viện Đại học Ulsan (Hàn Quốc), thực hiện, đã xác định được tác nhân chính điều khiển gan nhiễm mỡ. Đó là phân tử microRNA-93 (miR-93).

Các nhà nghiên cứu nhận thấy phân tử này hoạt động giống như một công tắc phân tử làm gián đoạn cách gan xử lý mỡ.

Loại vitamin quen thuộc không ngờ là 'cứu tinh' cho gan nhiễm mỡ - Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu đã xác định được tác nhân chính điều khiển gan nhiễm mỡ

Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Họ phát hiện ở cả bệnh nhân gan nhiễm mỡ và chuột được ăn chế độ ăn giàu chất béo và đường, mức miR-93 trở nên cao bất thường trong mô gan. Sự gia tăng này gây cản trở khả năng phân hủy chất béo của gan, khiến gan chuyển sang tích trữ chất béo thay vì đốt cháy chúng. Đồng thời cũng làm tăng sản xuất cholesterol.

Các nhà nghiên cứu muốn biết liệu đảo ngược quá trình này có thể cải thiện sức khỏe gan hay không, họ đã tạo ra những con chuột không thể sản xuất miR-93. Kết quả là những con chuột này đã giảm đáng kể việc tích tụ mỡ trong gan, kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn và cải thiện chức năng ti thể - ngay cả khi được cho ăn chế độ ăn nhiều chất béo và đường.

Tìm ra loại vitamin hiệu quả vượt trội nhất

Sau đó, các chuyên gia đã sàng lọc 150 loại thuốc được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê chuẩn để tìm các hợp chất có thể làm giảm miR-93.

Thật bất ngờ, họ đã tìm ra Niacin, còn gọi là vitamin B3, cho hiệu quả vượt trội nhất, theo trang tin khoa học Scitechdaily.

Ở chuột được điều trị, vitamin B3 làm giảm mức miR-93 và kích hoạt lại các con đường đốt cháy chất béo của gan.

Nhóm nghiên cứu giải thích: Nghiên cứu này làm sáng tỏ chính xác nguồn gốc phân tử của gan nhiễm mỡ và chứng minh tiềm năng của một loại vitamin đã được phê duyệt để điều chỉnh con đường này.

Hiện một nghiên cứu liên quan đang được thực hiện bởi Đại học Sherbrooke (Canada) để xác định xem liệu phương pháp này có thể áp dụng trên bệnh nhân hay chưa.

Không rượu bia, vóc dáng chuẩn: Vì sao vẫn bị gan nhiễm mỡ?

Các bác sĩ nhận định gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là một trong những bệnh do lối sống gia tăng nhanh nhất hiện nay.

