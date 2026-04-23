Sức khỏe

Không rượu bia, vóc dáng chuẩn: Vì sao vẫn bị gan nhiễm mỡ?

Như Quyên
23/04/2026 08:09 GMT+7

Các bác sĩ nhận định gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là một trong những bệnh do lối sống gia tăng nhanh nhất hiện nay.

Đừng chủ quan khi cân nặng và vóc dáng không thay đổi

Bác sĩ Amrapali Patil, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng và lối sống người Ấn Độ, cho biết: Một hiểu lầm phổ biến rằng bệnh gan chỉ xảy ra do rượu. Thực tế, nhiều yếu tố không liên quan đến rượu, trong đó có thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống, vẫn có thể ảnh hưởng xấu đến chức năng gan, theo Times of India (Ấn Độ).

Khi quá tải gan bắt đầu tích trữ mỡ thay vì chuyển hóa mỡ

Bột mì tinh chế, đường ẩn trong thực phẩm, đồ ăn đóng gói, đặt đồ ăn ngoài thường xuyên… là những yếu tố âm thầm làm tăng tích trữ mỡ trong gan. Ngay cả những thực phẩm được quảng cáo là “tốt cho sức khỏe” cũng có thể chứa nhiều đường hoặc chất béo không lành mạnh.

Gan phải xử lý mọi thứ đi vào cơ thể. Khi bị quá tải, gan bắt đầu tích trữ mỡ thay vì chuyển hóa mỡ. Sự thay đổi này diễn ra âm thầm, ngay cả khi cân nặng và vóc dáng không thay đổi.

Những nguyên nhân “ẩn” ít ai để ý

Ngồi lâu, ít đi lại, ngủ kém… làm rối loạn quá trình chuyển hóa. Theo thời gian, tình trạng kháng insulin xuất hiện - một yếu tố quan trọng dẫn đến gan nhiễm mỡ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng xếp ít vận động vào nhóm yếu tố nguy cơ hàng đầu gây các bệnh rối loạn chuyển hóa.

Một số yếu tố gây áp lực cho gan thường bị bỏ qua như:

  • Sử dụng thuốc kéo dài.
  • Giảm cân quá nhanh.
  • Ăn uống thất thường.
  • Tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm chứa nhiều chất béo.

Các triệu chứng bệnh gan thường khó nhận ra vì gan không “kêu cứu” rõ ràng ở giai đoạn sớm, đây là điều khiến bệnh trở nên nguy hiểm. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy hơi mệt, đầy bụng, khó chịu nhẹ - những dấu hiệu quá mơ hồ để đi khám. Khi triệu chứng rõ ràng, tổn thương gan có thể đã tiến triển xa.

Mọi người nên tập thói quen đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, ăn uống cân bằng với thực phẩm tự nhiên, ngủ đủ giấc để bảo vệ gan

Nên tránh điều gì để bảo vệ gan?

Bảo vệ gan không đòi hỏi chế độ ăn kiêng cực đoan, mà là loại bỏ những yếu tố gây áp lực âm thầm, gồm:

  • Thực phẩm chế biến sẵn.
  • Nước ngọt, đồ uống nhiều đường.
  • Ăn khuya thường xuyên.
  • Ăn vặt liên tục.
  • Bỏ bữa rồi ăn quá nhiều sau đó.
  • Lạm dụng thực phẩm chức năng.

Gan đáp ứng rất tốt với những thay đổi đơn giản và đều đặn. Mọi người nên tập thói quen đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, ăn uống cân bằng với thực phẩm tự nhiên, ngủ đủ giấc và duy trì cân nặng hợp lý để phòng ngừa các bệnh lý về gan từ sớm.

