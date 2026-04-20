Sức khỏe

Gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ: Bệnh nào đáng lo hơn?

Cát Anh
20/04/2026 14:47 GMT+7

Gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ đều phổ biến và tiến triển âm thầm. Và mức độ nguy hiểm của 2 bệnh này phụ thuộc vào biến chứng và khả năng kiểm soát của mỗi người.

  • Gan nhiễm mỡ: nguy cơ xơ gan, ung thư gan (diễn tiến âm thầm) 
  • Máu nhiễm mỡdễ gây nhồi máu cơ tim, đột quỵ
  • Nguyên nhân chính: ăn nhiều đường, ít vận động, thừa cân 
  • Phòng bệnh: ăn nhiều rau xanh, tập thể dục, hạn chế bia rượu

Gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ khác nhau ra sao?

Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ tích tụ trong tế bào gan, thường liên quan đến ăn uống dư thừa và ít vận động. Trong khi đó, máu nhiễm mỡ (rối loạn lipid máu) là tình trạng tăng cholesterol hoặc triglyceride trong máu.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ đều liên quan chặt chẽ đến lối sống không lành mạnh như ăn nhiều đường, ít vận động và thừa cân.

Gan nhiễm mỡ có thể tiến triển từ nhẹ đến viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan

Bệnh nào nguy hiểm hơn?

Tiến sĩ Rohit Loomba, bác sĩ tại Đại học California San Diego (Mỹ), cho biết gan nhiễm mỡ có thể tiến triển từ nhẹ đến viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan nếu không kiểm soát.

Trong khi đó, theo thông tin từ hệ thống y tế Mayo Clinic (Mỹ), máu nhiễm mỡ là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây xơ vữa động mạch, dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ - những biến cố có thể xảy ra đột ngột và đe dọa tính mạng.

Cơ chế nguy hiểm nằm ở đâu?

Gan nhiễm mỡ khiến tế bào gan bị “quá tải” mỡ, lâu dần gây viêm và sẹo hóa. Ngược lại, máu nhiễm mỡ làm cholesterol xấu (LDL) tích tụ trong thành mạch, hình thành mảng xơ vữa.

Tiến sĩ Erin Michos, bác sĩ tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), giải thích mỡ máu cao kéo dài sẽ âm thầm làm hẹp lòng mạch, đến khi mảng xơ vữa vỡ có thể gây tắc mạch ngay lập tức.

Khi 2 bệnh đi cùng nhau

Trên thực tế, bệnh gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ cũng thường xuất hiện đồng thời, đặc biệt ở người thừa cân hoặc mắc hội chứng chuyển hóa.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sự kết hợp này làm tăng đáng kể nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 và tổn thương gan nặng.

Dấu hiệu cảnh báo dễ bị bỏ qua

Cả hai bệnh gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ đều có thể diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, với các dấu hiệu:

  • Gan nhiễm mỡ: mệt mỏi, nặng tức vùng hạ sườn phải, men gan tăng. 
  • Máu nhiễm mỡ: thường không có triệu chứng rõ, đôi khi chóng mặt, đau đầu, tê bì. 
  • Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ.  

Nên làm gì để phòng ngừa?

Các chuyên gia khuyến cáo:

  • Ăn nhiều rau xanh, cá, hạn chế đường và chất béo xấu.
  • Vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày. 
  • Giữ cân nặng hợp lý. 
  • Hạn chế rượu bia.
  • Khám sức khỏe định kỳ.

Cả gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ đều nguy hiểm nếu chủ quan. Điều quan trọng không phải là bệnh nào “đáng sợ hơn”, mà là phát hiện sớm và điều chỉnh lối sống để ngăn biến chứng về lâu dài.

Thói quen ngăn ngừa gan nhiễm mỡ theo khuyến cáo của bác sĩ

