Thói quen ngăn ngừa gan nhiễm mỡ theo khuyến cáo của bác sĩ

Ăn uống khoa học : nhiều rau, cá, hạt; hạn chế đường, đồ chiên

: nhiều rau, cá, hạt; hạn chế đường, đồ chiên Giữ cân nặng hợp lý : giảm 5 - 10% cân nặng giúp giảm mỡ gan

: giảm 5 - 10% cân nặng giúp giảm mỡ gan Hạn chế rượu bia : giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan

: giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan Vận động mỗi ngày : ít nhất 30 phút (đi bộ, đạp xe, yoga)

: ít nhất 30 phút (đi bộ, đạp xe, yoga) Ngủ đủ, giảm stress : ổn định hormone, tốt cho chuyển hóa

: ổn định hormone, tốt cho chuyển hóa Uống đủ nước: hỗ trợ thải độc, hạn chế đồ uống nhiều đường

Gan giữ vai trò thải độc, chuyển hóa và duy trì nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể, nhưng lại dễ bị tổn thương âm thầm nếu sinh hoạt thiếu khoa học. Trong đó, gan nhiễm mỡ thường không có triệu chứng rõ ràng nên dễ phát hiện muộn. Bệnh gây khó chịu vùng bụng, mệt mỏi và có thể dẫn đến tổn thương gan nặng, xơ gan và nguy cơ tim mạch, theo tờ Hindustan Times.

Một số dấu hiệu có thể xuất hiện gồm suy nhược, đau vùng bụng trên bên phải, vàng da, phù chân và tích tụ dịch trong bụng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh qua xét nghiệm chức năng gan, siêu âm, MRI, CT hoặc sinh thiết gan.

Chế độ ăn gồm rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt... giúp phòng ngừa gan nhiễm mỡ Ảnh: P.Hậu tạo từ Gemini

Ăn uống là nền tảng bảo vệ gan

Ông Ramesh Kinha, bác sĩ tiết niệu tại Ấn Độ, cho biết chế độ ăn ảnh hưởng trực tiếp đến gan và cân nặng. Thừa cân làm tăng nguy cơ bệnh gan nên cần duy trì cân nặng hợp lý.

Chế độ ăn gồm rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt, dầu ô liu, hải sản, protein nạc và chất xơ sẽ cung cấp vitamin, khoáng chất, polyphenol và chất chống oxy hóa, giúp giảm triglyceride. Lượng đường, đồ ngọt và món chiên cần được hạn chế. Omega 3 từ cá béo, óc chó, hạt lanh và bơ giúp hỗ trợ gan.

Hạn chế rượu bia

Rượu làm rối loạn chuyển hóa chất béo trong gan. Gan giảm phân giải mỡ, tăng tổng hợp mỡ và cản trở vận chuyển mỡ. Rượu còn tạo ra chất độc, làm tăng triglyceride và gây viêm gan.

Việc giảm rượu giúp giảm áp lực cho gan trong thời gian ngắn. Người có nguy cơ bệnh gan cần xem đây là yêu cầu bắt buộc.

Vận động giúp giảm tích tụ mỡ

Tập thể dục hỗ trợ ngăn ngừa gan nhiễm mỡ hiệu quả. Mỗi ngày cần duy trì ít nhất 30 phút vận động vừa phải như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc tập yoga. Hoạt động thể chất giúp tăng chuyển hóa, giảm mỡ và cải thiện tuần hoàn.

Việc giảm từ 5 đến 10% trọng lượng cơ thể giúp giảm đáng kể lượng mỡ trong gan.

Kiểm soát căng thẳng và ngủ đủ giấc

Căng thẳng kéo dài làm tăng hormone cortisol và gây rối loạn chuyển hóa. Tình trạng này ảnh hưởng xấu đến gan.

Do đó, bạn duy trì thói quen thở sâu, thiền, tham gia hoạt động thư giãn, dành thời gian gần thiên nhiên và ngủ đủ giấc.

Uống đủ nước mỗi ngày

Nước giúp cơ thể thải độc và hỗ trợ tiêu hóa. Thói quen thay nước bằng đồ uống có đường dễ gây mất nước.

Trà xanh, trà thảo mộc hoặc cà phê dùng với lượng vừa phải, có thể thay thế đồ uống nhiều đường.