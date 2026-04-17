4 dấu hiệu đột quỵ trong đêm: Thoáng qua nhưng cực kỳ nguy hiểm

Những dấu hiệu đột quỵ có thể xuất hiện vào ban đêm, khi cơ thể đang nghỉ ngơi, khiến người bệnh dễ chủ quan hoặc bỏ qua. Do đó, khi xuất hiện các triệu chứng thần kinh bất thường vào ban đêm, người mắc không nên xem nhẹ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chóng mặt dữ dội, đứng không vững hoặc đi loạng choạng khi thức dậy ban đêm có thể là dấu hiệu cảnh báo cơn đột quỵ đang đến gần ẢNH: AI

Dưới đây là những dấu hiệu khi xuất hiện vào ban đêm có thể là cảnh báo đột quỵ đang đến gần:

Yếu, tê một bên cơ thể khi đang nằm

Nếu đang nghỉ ngơi hoặc trong lúc ngủ mà đột ngột xuất hiện cảm giác tê, yếu hoặc mất lực ở một bên tay, chân hoặc nửa khuôn mặt, nhưng các triệu chứng này chỉ kéo dài vài phút rồi tự biến mất, thì cần đặc biệt cảnh giác. Đây là biểu hiện điển hình của thiếu máu não cục bộ thoáng qua (TIA).

Theo Hiệp hội Đột quỵ Mỹ (ASA), TIA là tình trạng cần được xử lý khẩn cấp vì khoảng 1/3 người gặp TIA sẽ bị đột quỵ thật sự. Khoảng 5 - 10 % trong số đó xảy ra đột quỵ trong vòng 48 giờ đến 7 ngày sau. Tuy nhiên, chính vì chỉ kéo dài vài phút rồi tự hết mà nhiều người nhầm với tình trạng tê tay do nằm sai tư thế.

Nhức đầu dữ dội bất thường trong đêm

Nếu bỗng dưng giật mình nửa đêm do một cơn nhức đầu dữ dội, xuất hiện đột ngột thì có thể là dấu hiệu nguy hiểm của đột quỵ. Nguyên nhân cơn nhức đầu dữ dội và đột ngột này có thể do các biến cố mạch máu não, đặc biệt là đột quỵ xuất huyết. Cơn đau thường đến nhanh, đạt đỉnh chỉ trong vài giây hoặc vài phút, có thể kèm theo buồn nôn hoặc cứng cổ.

Nguyên nhân là do mạch máu não bị vỡ hoặc áp lực trong sọ tăng đột ngột, gây kích thích mạnh lên các cấu trúc thần kinh.

Nhìn mờ, mất thị lực thoáng qua khi tỉnh giấc

Một dấu hiệu khác cần chú ý là tình trạng nhìn mờ hoặc mất thị lực đột ngột ở một bên mắt khi giật mình tỉnh giấc vào ban đêm. Hiện tượng này là mất thị lực thoáng qua, một dạng triệu chứng của TIA thường gặp. Người bệnh có thể cảm thấy như có một màn che trước mắt nhưng sau vài phút thì thị lực trở lại bình thường.

Nguyên nhân là do dòng máu đến võng mạc hoặc vùng não xử lý thị giác bị gián đoạn tạm thời. Dù hồi phục nhanh, đây vẫn là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tắc mạch nghiêm trọng hơn.

Chóng mặt dữ dội khi vừa thức giấc

Chóng mặt nhẹ có thể do nhiều nguyên nhân lành tính. Thế nhưng, nếu đột ngột cảm thấy chóng mặt dữ dội, đứng không vững hoặc đi loạng choạng khi thức dậy ban đêm thì cần đặc biệt cảnh giác.

Đột quỵ ở vùng tiểu não hoặc thân não thường biểu hiện bằng mất thăng bằng và chóng mặt. Khác với chóng mặt thông thường, tình trạng này thường xuất hiện rất đột ngột và có thể kèm theo buồn nôn, nhìn đôi hoặc khó phối hợp động tác. Nguyên nhân là do lưu lượng máu đến vùng kiểm soát thăng bằng của não bị giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ ổn định cơ thể, theo Healthline.