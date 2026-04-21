Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống nước chanh ấm mỗi ngày?

Chỉ với vài giọt nước cốt chanh pha cùng nước ấm, cơ thể đã được bổ sung nước sau một đêm dài và khởi động nhẹ nhàng cho hệ tiêu hóa, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Bà Carrie Madormo, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết thức uống này không chỉ giúp giải khát mà còn mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe.

Thói quen bắt đầu ngày mới bằng một ly nước chanh ấm ngày càng phổ biến Ảnh: N.VY tạo từ Gemini

Giữ cơ thể đủ nước từ sớm

Cơ thể cần nước để duy trì hoạt động của não, tim và khớp. Nước giúp đào thải độc tố và giảm các chất gây viêm.

Uống một ly nước ấm pha chanh sau khi thức dậy giúp bù nước sau giấc ngủ. Thói quen uống nước buổi sáng còn hỗ trợ giảm cân và giữ cân nặng ổn định.

Hỗ trợ tiêu hóa và đường ruột

Nước giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và hạn chế táo bón. Nước ấm kích thích nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ hơn.

Chanh chứa kali, giúp cân bằng natri và lượng dịch trong cơ thể. Cân bằng này giúp hạn chế đầy hơi và khó chịu. Axit citric trong chanh kích thích tiết dịch tiêu hóa, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi.

Uống nước trước bữa sáng giúp đường ruột thư giãn, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả hơn. Tuy nhiên, người bị trào ngược axit cần thận trọng vì chanh có thể gây kích ứng. Nước chanh cũng có thể ảnh hưởng men răng nếu dùng lâu dài.

Tăng năng lượng

Uống nước ấm pha chanh vào buổi sáng giúp duy trì năng lượng. Cơ thể đủ nước sẽ hạn chế cảm giác mệt mỏi.

Chanh cung cấp vitamin C, giúp tăng hấp thu sắt. Sắt giúp vận chuyển oxy đến tế bào. Thiếu sắt khiến cơ thể dễ kiệt sức. Chanh còn bổ sung vitamin nhóm B, góp phần cải thiện mức năng lượng.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp duy trì cân nặng hợp lý. Uống nước trước bữa ăn giúp giảm cảm giác đói và lượng calo nạp vào.

Chanh chứa hợp chất giúp ổn định đường huyết và kiểm soát thèm ăn. Nước chanh không chứa đường và calo nên giúp hạn chế đồ uống ngọt.

Cải thiện tâm trạng

Cơ thể đủ nước giúp cải thiện trí nhớ, năng lượng và cảm xúc. Vitamin C trong chanh giúp giảm viêm và giảm cortisol. Cortisol là hormone liên quan đến căng thẳng. Khi mức hormone này giảm, tâm trạng được cải thiện.

Giảm nguy cơ sỏi thận

Nước chanh giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Sỏi thận thường hình thành từ canxi trong nước tiểu. Axit citric trong chanh giúp hạn chế tích tụ canxi trong thận.

Hỗ trợ làn da khỏe mạnh

Uống đủ nước giúp da cải thiện độ ẩm và kết cấu. Chanh cung cấp vitamin C, giúp giảm viêm và hỗ trợ lành vết thương.

Vitamin C còn giúp cơ thể sản xuất collagen, giúp da đàn hồi và săn chắc hơn.