Nước mía hay nước ép dưa hấu: Loại nào giải khát, bù nước tốt hơn?

Nước mía và nước ép dưa hấu không chỉ giúp giải khát mà còn bổ sung dưỡng chất cho cơ thể trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, để biết loại nào thực sự phù hợp hơn cho mùa nóng, cần nhìn vào thành phần dinh dưỡng và khả năng bù nước của từng loại, theo NDTV (Ấn Độ).

Thành phần dinh dưỡng của nước mía và nước ép dưa hấu

Nước mía thường được ép bằng máy chuyên dụng có khả năng nghiền phần thân cứng của cây mía để lấy nước. Quá trình này tạo ra loại nước có vị ngọt tự nhiên và chứa nhiều dưỡng chất.

Nước ép dưa hấu thường được xay nhuyễn nên vẫn giữ lại một phần chất xơ. Dưa hấu cũng cung cấp vitamin A, vitamin C và lycopene, những dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe.

Theo tài liệu của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ và Viện Dinh dưỡng Quốc gia Ấn Độ, nước mía chứa nhiều đường tự nhiên, chất điện giải và chất chống oxy hóa.

Tác dụng làm mát cơ thể

Nước mía cung cấp năng lượng nhanh cho cơ thể và mang lại cảm giác mát sau khi uống.

Nghiên cứu đăng trên Environmental Science, Engineering, Refrigeration and Air-Conditioning cho thấy việc làm lạnh nước mía từ 35 độ C xuống khoảng 15 độ C vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng của đồ uống. Nước mía ướp lạnh có thể trở thành lựa chọn phù hợp để giải nhiệt mùa nóng.

Nước ép dưa hấu cũng có khả năng làm mát cơ thể nhờ hàm lượng nước lớn. Nghiên cứu đăng trên Korean Journal of Food Preservation cho thấy dưa hấu chứa khoảng 90% nước. Thành phần này giúp cơ thể bổ sung nước nhanh trong thời tiết nóng.

Khả năng làm mát của mỗi loại nước ép còn phụ thuộc vào cơ địa và khả năng hấp thu dưỡng chất của từng người. Độ tươi của nước ép khi sử dụng cũng ảnh hưởng đến hiệu quả giải nhiệt.

Lợi ích bù nước

Khả năng bù nước của đồ uống phụ thuộc vào lượng nước và hàm lượng chất điện giải. Hai yếu tố này giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau khi mất nước do nhiệt độ cao.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients cho thấy nước mía và nước ép dưa hấu đều giúp cơ thể bù nước hiệu quả. Hai loại nước ép này có thể hỗ trợ quá trình phục hồi nước sau khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Lợi ích đối với sức khỏe

Nghiên cứu đăng trên International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences cho thấy nước mía có khả năng cung cấp năng lượng nhanh nhờ chứa đường tự nhiên. Lợi ích này đặc biệt quan trọng trong mùa nóng khi nhiệt độ cao dễ gây mệt mỏi và mất điện giải.

Nước ép dưa hấu cũng mang lại nhiều lợi ích. Nghiên cứu đăng trên Current Atherosclerosis Reports cho thấy loại nước ép này hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm viêm và giúp da duy trì độ ẩm.

Lựa chọn loại nước phù hợp

Việc lựa chọn nước mía hay nước ép dưa hấu phụ thuộc vào nhu cầu của cơ thể trong từng thời điểm.

Sau khi hoạt động ngoài trời hoặc khi cơ thể cần bổ sung năng lượng nhanh, nước mía mang lại hiệu quả rõ rệt nhờ hàm lượng đường tự nhiên.

Trong trường hợp cơ thể cần bổ sung nước và làm mát nhanh, nước ép dưa hấu là lựa chọn phù hợp hơn nhờ hàm lượng nước cao.