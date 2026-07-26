Vì sao mức cholesterol lại cao hơn sau tuổi 40?

Cholesterol tăng sau tuổi 40 là vấn đề khá phổ biến nhưng không nên xem nhẹ vì có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nếu không được kiểm soát, theo trang sức khỏe OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Khả năng kiểm soát cholesterol giảm theo tuổi

Bà Archana Batra, chuyên gia dinh dưỡng và giáo dục bệnh tiểu đường tại Ấn Độ, cho biết khả năng điều hòa cholesterol của cơ thể giảm dần khi tuổi tác tăng lên. Vì vậy, cholesterol dễ tích tụ trong máu hơn so với giai đoạn còn trẻ.

Quá trình lão hóa không thể ngăn chặn. Tuy nhiên, hiểu rõ những thay đổi này sẽ giúp mỗi người chủ động theo dõi sức khỏe và kiểm soát cholesterol hiệu quả hơn.

Yến mạch, lúa mạch, đậu, đậu lăng, táo và lê giàu chất xơ hòa tan, giúp giảm lượng cholesterol hấp thu vào máu Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Thay đổi nội tiết ảnh hưởng đến cholesterol

Nội tiết tố có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cholesterol, đặc biệt ở phụ nữ. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Lipidology vào năm 2025 cho thấy phụ nữ trung niên có nồng độ hormone AMH thấp thường có mức cholesterol HDL (cholesterol tốt) thấp hơn.

Theo bà Batra, giai đoạn mãn kinh có thể làm tăng cholesterol LDL và giảm cholesterol HDL.

Trước mãn kinh, hormone estrogen giúp duy trì mức cholesterol khỏe mạnh. Khi estrogen giảm, tác dụng bảo vệ này cũng giảm theo, khiến cholesterol xấu tăng và cholesterol tốt giảm.

Ở nam giới, nồng độ hormone cũng thay đổi dần theo tuổi. Điều này cũng góp phần làm thay đổi cholesterol và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Trao đổi chất chậm và ít vận động làm cholesterol tăng

Tuổi càng cao, cơ thể càng đốt cháy ít calo hơn. Nếu vẫn duy trì chế độ ăn như trước, lượng calo dư thừa sẽ tích lũy thành mỡ.

Theo bà Batra, quá trình trao đổi chất chậm là một nguyên nhân khiến cholesterol tăng theo thời gian. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients vào năm 2024 khẳng định mỡ tích tụ nhiều ở vùng bụng đi kèm mức cholesterol LDL (cholesterol xấu) và triglyceride cao hơn.

Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội, làm vườn hoặc khiêu vũ đều giúp tăng cholesterol HDL, giảm cholesterol LDL và cải thiện sức khỏe tim mạch nếu duy trì đều đặn.

Thay đổi thành phần cơ thể

Khối lượng cơ giảm dần theo tuổi, trong khi lượng mỡ, đặc biệt ở vùng bụng, có xu hướng tăng lên.

Cơ bắp tiêu hao nhiều năng lượng hơn mỡ nên khi khối cơ giảm, quá trình trao đổi chất cũng chậm hơn.

Lượng mỡ cơ thể tăng còn làm tăng cholesterol LDL, triglyceride và nguy cơ mắc bệnh tim cùng tiểu đường loại 2.

Các bài tập tăng sức mạnh kết hợp chế độ ăn đủ protein giúp duy trì khối cơ và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Duy trì lối sống lành mạnh giúp kiểm soát cholesterol

Theo bà Batra, chế độ ăn vẫn giữ vai trò quan trọng sau tuổi 40. Nên tăng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và quả hạch để bổ sung chất xơ.

Yến mạch, lúa mạch, đậu, đậu lăng, táo và lê giàu chất xơ hòa tan, giúp giảm lượng cholesterol hấp thu vào máu.

Bên cạnh đó, cần hạn chế thịt nhiều mỡ, thịt chế biến sẵn, bơ, sữa nguyên kem, bánh ngọt, món chiên, nước ngọt có đường và thực phẩm chế biến sẵn.

Các chuyên gia khuyến nghị dành ít nhất 150 phút mỗi tuần cho hoạt động thể chất cường độ vừa.

Nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Lipidology vào năm 2023 còn cho thấy đi bộ 4 phút sau mỗi giờ ngồi liên tục giúp giảm cholesterol LDL.

Cholesterol cao thường không gây triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, sau tuổi 40 cần kiểm tra cholesterol định kỳ, nhất là khi mắc tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì, hút thuốc hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim hay tăng cholesterol.