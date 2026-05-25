Sức khỏe

Sau tuổi 40, muốn thận khỏe lâu cần tránh những điều này

Như Quyên
25/05/2026 20:35 GMT+7

Sau tuổi 40, chức năng thận bắt đầu suy giảm theo tuổi tác. Đáng nói, tốc độ ‘già đi’ của thận còn có thể bị ảnh hưởng bởi lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống.

  • Ăn quá nhiều muối, đặc biệt từ đồ chế biến sẵn và thức ăn vặt
  • Người sau 40 tuổi không nên lạm dụng protein vì thận phải làm việc nhiều hơn
  • Bác sĩ khuyên duy trì cân nặng hợp lý, uống đủ nước, tập thể dục và hạn chế rượu bia

Theo bác sĩ Harsha Mandadi Varadaraju, chuyên gia thận học tại Bệnh viện Amrita (Ấn Độ), thận hoạt động âm thầm mỗi ngày để lọc độc tố, loại bỏ dịch dư thừa, điều hòa huyết áp và duy trì sức khỏe xương. Trên thực tế, phần lớn mọi người chỉ chú ý đến thận khi cơ quan này đã gặp vấn đề, điển hình từ các “sai lầm” về dinh dưỡng dưới đây.

Thói quen tiêu thụ muối ẩn, muối hồng Himalaya

Việc ăn quá nhiều muối làm tăng huyết áp - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận. Huyết áp cao kéo dài khiến thận phải hoạt động quá sức và dần suy yếu, theo Times of India (Ấn Độ).

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nên tiêu thụ dưới 5 g muối/ngày, nhưng nhiều người lại tiêu thụ nhiều hơn gấp 4, 5 lần

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nên tiêu thụ dưới 5 g muối/ngày, nhưng nhiều gia đình lại tiêu thụ tới 20 - 25 g mỗi ngày (cao gấp 4 - 5 lần). Nguồn muối không chỉ đến từ việc nêm nếm khi nấu ăn mà còn “ẩn” trong đồ ăn đóng gói, thức ăn vặt, dưa muối và thực phẩm chế biến sẵn.

Do đó, bác sĩ Varadaraju khuyên nên hạn chế thực phẩm nhiều muối; ông cũng lưu ý rằng muối hồng Himalaya không “tốt cho thận” hơn muối thường như nhiều người nghĩ. Với thận, đó vẫn chỉ là muối.

Ăn quá nhiều protein

Nhiều người hiện nay có xu hướng ăn nhiều protein hơn mức cần thiết. Theo bác sĩ Varadaraju, người khỏe mạnh thường cần khoảng 0,8 - 1 g protein/kg cân nặng mỗi ngày. Ví dụ, người nặng 70 kg cần khoảng 56 - 70 g protein/ngày. Người tập gym hoặc vận động cường độ cao có thể cần nhiều protein hơn nếu chức năng thận bình thường. Tuy nhiên, với người đã mắc bệnh thận, ăn quá nhiều protein có thể khiến thận phải làm việc vất vả hơn để xử lý chất thải chuyển hóa.

Một số loại rau củ chứa nhiều kali hoặc phốt pho, không tốt với người đã và đang suy thận

Rau củ quả không phải lúc nào cũng “càng nhiều càng tốt”

Rau xanh và trái cây thường tốt cho sức khỏe, nhưng với người mắc bệnh thận, một số loại cần hạn chế. Nguyên nhân là vì nhiều thực phẩm chứa kali hoặc phốt pho - đây là các khoáng chất mà thận khỏe mạnh có thể đào thải dễ dàng, nhưng thận đang suy yếu thì không. Do đó, chế độ ăn cho người bệnh thận cần được cá nhân hóa thay vì áp dụng chung 1 thực đơn cho mọi người.

Sức khỏe thận không phụ thuộc vào 1 yếu tố riêng lẻ mà là kết quả của cả lối sống hằng ngày

Cân bằng lối sống là “chìa khóa”

Bác sĩ Varadaraju nhấn mạnh rằng bảo vệ thận không chỉ nằm ở thực phẩm. Duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn, hạn chế đồ chế biến sẵn, nước ngọt, bỏ thuốc lá và giảm rượu bia đều giúp thận “già đi” chậm hơn.

Ngoài ra, uống đủ nước cũng giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Nhu cầu nước tùy thuộc mức độ vận động ở mỗi người. Mục tiêu là duy trì lượng nước tiểu khoảng gần 2 lít/ngày với màu vàng nhạt. Vì khi cơ thể thiếu nước, nước tiểu trở nên cô đặc, khoáng chất dễ kết tinh và hình thành sỏi thận.

Vì sao suy thận thường diễn tiến âm thầm và khó nhận biết?

Suy thận được ví là 'kẻ giết người thầm lặng' vì bệnh có thể âm thầm tiến triển suốt nhiều năm mà không gây biểu hiện rõ rệt. Không ít trường hợp chỉ phát hiện khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc nhập viện vì biến chứng.

