Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sau tuổi nào thận bắt đầu suy yếu âm thầm?

Thiên Lan
Thiên Lan
21/05/2026 07:17 GMT+7

Các bác sĩ chuyên khoa thận lưu ý rằng đến một độ tuổi, thận bắt đầu suy yếu dần mặc dù bạn không hề nhận biết.

Tiến sĩ Harsha Mandadi Varadaraju, chuyên gia về thận tại Bệnh viện Amrita (Ấn Độ), cho biết: Thận làm việc thầm lặng. Chúng lọc khoảng 180 lít máu mỗi ngày, kiểm soát huyết áp, cân bằng khoáng chất, loại bỏ độc tố và giúp tạo ra hồng cầu.

Bác sĩ cảnh báo độ tuổi nguy cơ bệnh thận tăng mạnh - Ảnh 1.

Một số dấu hiệu cảnh báo bệnh thận gồm mệt mỏi kéo dài, sưng phù, tiểu đêm nhiều, nước tiểu có bọt và huyết áp tăng khó kiểm soát

Ảnh: P.H tạo từ GM

Chức năng thận suy giảm tự nhiên bắt đầu sau tuổi 40

Tuy nhiên, ở nhiều người, chức năng thận suy giảm tự nhiên bắt đầu sau tuổi 40. Vấn đề là sự suy giảm này thường xảy ra mà không có triệu chứng. Thận có thể đang suy yếu mà không thể nào biết được nếu không đi xét nghiệm, theo tờ Times Of India.

Nguy cơ suy thận tăng rõ rệt sau tuổi 40, đặc biệt ở những người mắc các bệnh lý chuyển hóa hoặc tim mạch. Theo các chuyên gia, bệnh tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu, chiếm gần 40% trường hợp suy thận.

Ngoài ra, huyết áp cao, béo phì, gan nhiễm mỡ hay thói quen lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài cũng có thể làm tổn thương thận và khiến chức năng thận suy giảm nhanh hơn.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học The Lancet cũng cho thấy bệnh thận mạn đang trở thành một trong những nguyên nhân gây tử vong sớm gia tăng nhanh nhất trên toàn cầu.

Tiến sĩ Varadaraju giải thích: Nguy hiểm của bệnh thận là tiến triển âm thầm. Hầu hết bệnh nhân chỉ phát hiện bệnh khi các triệu chứng như sưng phù, khó thở, mệt mỏi hoặc huyết áp không kiểm soát được xuất hiện - thường là ở giai đoạn muộn. Đến khi các triệu chứng xuất hiện là lúc phải cần đến sự can thiệp y tế chuyên sâu.

Nên làm gì?

Các chuyên gia cho rằng việc phát hiện sớm bệnh thận không quá phức tạp. Người trên 40 tuổi nên kiểm tra chức năng thận định kỳ mỗi năm 1 lần, đặc biệt nếu đang mắc tiểu đường, huyết áp cao hoặc có người thân từng bị bệnh thận.

Bác sĩ Varadaraju khẳng định: Các xét nghiệm máu và nước tiểu đơn giản có thể phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo trước khi cần phải chạy thận nhân tạo. Vì vậy, hãy nói chuyện với bác sĩ để yêu cầu xét nghiệm, theo Times Of India.

Dấu hiệu và cách phòng bệnh thận

Theo tiến sĩ Harsha Mandadi Varadaraju, bệnh thận thường tiến triển âm thầm. Một số dấu hiệu cảnh báo gồm mệt mỏi kéo dài, sưng phù, tiểu đêm nhiều, nước tiểu có bọt và huyết áp tăng khó kiểm soát.

Để phòng ngừa, chuyên gia khuyến cáo nên uống đủ nước, hạn chế lạm dụng thuốc giảm đau, kiểm soát tốt tiểu đường và huyết áp, đồng thời kiểm tra chức năng thận định kỳ sau tuổi 40.

Tin liên quan

Suy thận uống cà phê đen hay sữa tốt hơn?

Suy thận uống cà phê đen hay sữa tốt hơn?

Với người suy thận, cà phê không hẳn phải kiêng tuyệt đối. Nhưng nên chọn cà phê đen hay cà phê sữa để an toàn hơn?

Nghiên cứu tìm ra công thức 'vàng' trong ăn uống 'cứu' người suy thận

Vì sao kiểm soát đường huyết tốt vẫn có thể bị suy thận?

Khám phá thêm chủ đề

suy thận tuổi 40 huyết áp tăng tiểu đường rối loạn chuyển hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận