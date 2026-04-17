Vì sao kiểm soát đường huyết tốt vẫn có thể bị suy thận?

Dù đã kiểm soát đường huyết tốt nhưng người bị tiểu đường vẫn có thể bị biến chứng suy thận vì những lý do sau:

Huyết áp cao

Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tổn thương thận. Khi huyết áp tăng, áp lực trong các mạch máu nhỏ của thận cũng tăng theo, làm tổn thương hệ thống lọc và cầu thận, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Sử dụng kéo dài một số loại thuốc giảm đau có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận và gây tổn thương thận ẢNH: AI

Ở người tiểu đường, nếu vừa tăng đường huyết vừa tăng huyết áp, nguy cơ suy thận sẽ cao hơn nhiều so với chỉ có một yếu tố. Vì vậy, kiểm soát huyết áp đóng vai trò quan trọng không kém gì kiểm soát đường huyết.

Viêm mạn tính và căng thẳng ô xy hóa

Tiểu đường sẽ đi kèm với tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp trong cơ thể. Quá trình này tạo ra nhiều gốc tự do, gây căng thẳng ô xy hóa và tổn thương tế bào.

Đồng thời, tình trạng viêm trong cơ thể cũng làm hư hại các mạch máu nhỏ ở thận. Điều đáng chú ý là các cơ chế này vẫn có thể tiếp diễn ngay cả khi đường huyết đã ổn định, khiến thận tiếp tục bị xơ hóa và suy giảm chức năng theo thời gian.

Yếu tố di truyền và cơ địa

Không phải tất cả người mắc tiểu đường đều bị suy thận. Điều này cho thấy yếu tố di truyền có vai trò nhất định. Một số người có cấu trúc cầu thận hoặc cơ địa khiến thận dễ bị tổn thương hơn. Điều này giải thích vì sao hai người có mức đường huyết tương tự nhau nhưng diễn tiến bệnh lại khác nhau.

Rối loạn chuyển hóa ngoài đường huyết

Tiểu đường thường đi kèm với các rối loạn chuyển hóa khác như tăng cholesterol, béo phì hoặc kháng insulin. Những yếu tố này có thể gây tổn thương mạch máu nhỏ trong thận, làm tăng viêm và thúc đẩy xơ hóa mô thận. Do đó, nếu chỉ tập trung kiểm soát đường huyết mà bỏ qua các rối loạn chuyển hóa khác, nguy cơ suy thận vẫn tồn tại.

Thuốc và các yếu tố gây độc cho thận

Một số loại thuốc và thói quen sinh hoạt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thận. Ví dụ, sử dụng kéo dài các thuốc giảm đau nhóm NSAIDs, chẳng hạn ibuprofen hoặc naproxen, có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận và gây tổn thương.

Ngoài ra, hút thuốc lá hoặc dùng thuốc không đúng chỉ định cũng làm tăng nguy cơ suy thận. Những yếu tố này có thể âm thầm tác động, khiến thận suy yếu dù đường huyết đã được kiểm soát tốt, theo Healthline.