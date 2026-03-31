Tác dụng kiểm soát đường huyết không phải ai cũng biết của tỏi

Tỏi có lợi cho người tiểu đường và tiền tiểu đường là nhờ những tác động sau:

Giảm đường huyết lúc đói

Một trong những tác dụng rõ ràng nhất của tỏi là giúp giảm đường huyết lúc đói và HbA1c, chỉ số đường huyết trung bình trong 2 - 3 tháng. Đây là 2 chỉ số quan trọng cho thấy khả năng kiểm soát đường huyết trong ngắn và dài hạn, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Ngoài ra, tỏi hoặc các chế phẩm từ tỏi cũng có thể giúp tăng cường khả năng kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường loại 2. Nếu sử dụng tỏi đều đặn, tác dụng này có thể xuất hiện tương đối sớm.

Cải thiện độ nhạy insulin

Không chỉ giúp giảm đường huyết, tỏi còn tác động đến nguyên nhân gốc rễ của nhiều rối loạn chuyển hóa. Đó là tình trạng kháng insulin. Khi cơ thể trở nên kém nhạy với hoóc môn insulin, đường glucose không được đưa vào tế bào hiệu quả. Tình trạng này khiến lượng đường trong máu vượt quá mức bình thường, dẫn đến tăng đường huyết kéo dài.

Một số nghiên cứu lâm sàng cho thấy bổ sung tỏi trong vài tháng có thể cải thiện độ nhạy insulin. Điều này cho thấy tỏi có thể giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, thay vì chỉ đơn thuần làm giảm đường huyết tạm thời. Cơ chế của tác dụng này là do tỏi làm giảm căng thẳng ô xy hóa. Đây vốn là yếu tố gây cản trở hoạt động của insulin.

Tác động lên hệ vi sinh đường ruột

Một hướng nghiên cứu mới cho thấy tỏi có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột, từ đó tác động gián tiếp đến kiểm soát đường huyết. Hệ vi sinh ruột không chỉ liên quan đến tiêu hóa mà còn đóng vai trò quan trọng trong điều hòa chuyển hóa và nội tiết.

Hợp chất allicin trong tỏi có thể làm thay đổi thành phần vi khuẩn đường ruột theo hướng có lợi. Điều này giúp tăng GLP-1, một loại hoóc môn giúp tăng tiết insulin sau ăn. Kết quả là làm chậm quá trình tiêu hóa và giảm cảm giác thèm ăn.

Tác dụng lên chuyển hóa lipid

Một lợi ích khác của tỏi là khả năng tác động đồng thời lên cả đường huyết và lipid máu. Đây là điều quan trọng vì rối loạn đường huyết và rối loạn mỡ máu thường xảy ra cùng nhau.

Các nghiên cứu cho thấy tỏi giúp giảm cholesterol toàn phần và cải thiện tỷ lệ lipid máu theo hướng có lợi. Khi lipid máu được kiểm soát tốt hơn, cơ thể cũng cải thiện khả năng sử dụng insulin và giảm tích tụ mỡ nội tạng, theo Eating Well.