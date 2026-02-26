Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ăn gừng mỗi ngày có giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
26/02/2026 01:36 GMT+7

Gừng chứa các hoạt chất sinh học có thể góp phần kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

Các hợp chất hoạt tính trong gừng như gingerol và shogaol có thể giúp tế bào cơ hấp thụ đường glucose trong máu hiệu quả hơn, nhờ đó làm tăng độ nhạy insulin. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp kiểm soát đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Kiểm soát đường huyết: ăn gừng mỗi ngày có thật sự hiệu quả? - Ảnh 1.

Gừng chứa các dưỡng chất có thể giúp người tiểu đường kiểm soát đường huyết

ẢNH: AI

Các hợp chất này còn được cho là ức chế một số enzyme liên quan đến tiêu hóa tinh bột và có hoạt tính chống viêm, giúp giảm căng thẳng ô xy hóa. Chính các tác nhân này góp phần dẫn đến kháng insulin.

Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy dùng gừng thường xuyên có thể giúp cải thiện đường huyết ở những người tiểu đường loại 2 và tiền tiểu đường. Chẳng hạn, một nghiên cứu công bố trên chuyên san Nutrients cho thấy gừng giúp giảm mức đường huyết lúc đói ở những người có đường huyết cao.

Trong các thử nghiệm lâm sàng ở người, gừng thường được dùng liều dao động khoảng 1,2-3 gram/ngày và thời gian từ 4 đến 12 tuần.

Trong khi đó, ở người khỏe mạnh hoặc chỉ muốn phòng ngừa, các bằng chứng cho thấy ăn gừng thường xuyên lại không mang hiệu quả ổn định đường huyết rõ ràng như những người có tiểu đường.

Trao đổi với bác sĩ trước khi dùng gừng thường xuyên

Đôi khi gừng có thể gây một số triệu chứng như ợ nóng hoặc cảm giác khó chịu trong đường tiêu hóa. Những vấn đề này thường là nhẹ. Gừng hiếm khi gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có thể dùng với lượng lớn một cách tùy ý. Gừng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi dùng chung với các loại thuốc kháng đông hoặc thuốc kháng kết tập tiểu cầu như aspirin hay warfarin.

Ngoài ra, khi kết hợp với thuốc hạ đường huyết hoặc insulin, gừng liều cao có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết quá mức. Vì vậy, những người đang điều trị tiểu đường bằng thuốc cần trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng gừng thường xuyên.

Do đó, nếu muốn dùng gừng để hỗ trợ kiểm soát đường huyết thì cách an toàn nhất là bắt đầu từ chế độ ăn hằng ngày. Chẳng hạn, có thể dùng gừng như một loại gia vị hoặc pha trà gừng với lượng vừa phải. Viên bổ sung có thể dùng với liều từ 1 gram/ngày trở lên nhưng cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Một điều cần lưu ý là gừng có tác dụng hỗ trợ nhưng không thể thay thế chế độ ăn lành mạnh, vận động đều đặn và tuân thủ lộ trình điều trị của bác sĩ. Do đó, cách tốt là kết hợp gừng với các biện pháp kiểm soát đường huyết khác chứ không phải là giải pháp đơn lẻ, theo Medical News Today.

Khám phá thêm chủ đề

Gừng kiểm soát đường huyết insulin tiểu đường loại 2 tiền tiểu đường
