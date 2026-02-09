Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Mỗi sáng 1 ly trà gừng: Điều tuyệt vời gì xảy ra cho tim, gan của bạn?

Thiên Lan
Thiên Lan
09/02/2026 15:13 GMT+7

Gừng không chỉ là loại gia vị quen thuộc mà còn là thảo dược nổi tiếng. Nhiều nghiên cứu khoa học đã làm rõ tác động mạnh mẽ của gừng đối với các bệnh mạn tính và sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ tiêu hóa và bệnh nhân hóa trị

Theo chuyên gia dinh dưỡng Amanda Sauceda, đang làm việc tại Mỹ, lợi ích được chứng minh rõ rệt nhất của gừng là làm dịu dạ dày bằng cách tăng chuyển động thức ăn qua đường tiêu hóa và đẩy nhanh quá trình làm trống dạ dày. Gừng giúp giảm trào ngược axit, ợ nóng và các triệu chứng của chứng khó tiêu như đau bụng, đầy hơi.

Đặc biệt, gừng giúp giảm tình trạng buồn nôn sau hóa trị mà không gây tác dụng phụ như thuốc chống nôn.

Mỗi sáng 1 ly trà gừng: Điều tuyệt vời gì xảy ra cho tim, gan của bạn? - Ảnh 1.

Một trong những lợi ích của gừng là làm dịu dạ dày

Ảnh: AI

Bảo vệ tim mạch

Trà gừng là thành phần mạnh mẽ giúp trái tim khỏe mạnh nhờ khả năng chống oxy hóa, kháng viêm và bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do. Các nghiên cứu đã tìm thấy gừng có thể làm giảm huyết áp, giảm mức chất béo trung tính triglyceride và cả cholesterol xấu, theo chuyên trang sức khỏe Mindbodygreen.

Giúp ích cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ

Nghiên cứu năm 2020 cho thấy, người bệnh gan nhiễm mỡ dùng viên nang chứa 1.500 mg gừng hằng ngày trong 12 tuần đã cải thiện mức cholesterol, đường huyết và tình trạng viêm. Các tác giả kết luận gừng có thể là liệu pháp bổ sung hiệu quả để giảm kháng insulin, men gan và viêm cho người mắc gan nhiễm mỡ, theo trang tin y khoa Medical News Today.

Giảm đau viêm khớp và các lợi ích khác

Đặc tính kháng viêm của gừng mang lại lợi ích cho người bị viêm xương khớp mà không gây tác dụng phụ. Nghiên cứu cho thấy gừng làm giảm các dấu hiệu viêm như protein phản ứng C. Thậm chí, gừng được chứng minh có hiệu quả giảm đau tương đương thuốc giảm đau ibuprofen.

Ngoài những tác dụng trên, trà gừng còn giúp tăng cường chức năng miễn dịch, giảm các triệu chứng cảm lạnh, nhờ đặc tính kháng khuẩn và khả năng thay đổi các con đường gây viêm trong cơ thể.

