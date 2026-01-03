Mùa đông uống trà gừng chanh: Cơ thể được lợi gì?

Khi uống điều độ, trà gừng chanh hỗ trợ sức khỏe hằng ngày và giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh, theo trang NDTV Food (Ấn Độ).

Giúp cơ thể ấm hơn trong ngày lạnh

Gừng có tính ấm, thường được dùng khi trời lạnh. Theo bà Simran Saini, chuyên gia dinh dưỡng, Bệnh viện Fortis (Ấn Độ), gừng có khả năng làm ấm cơ thể, rất phù hợp trong mùa đông.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Modern Chinese Medicine cũng khẳng định gừng giúp tăng lưu thông máu và tạo cảm giác ấm từ bên trong.

Khi uống trà gừng chanh còn ấm, cơ thể dễ chịu hơn, nhất là vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối lạnh.

Hỗ trợ tiêu hóa khi ăn uống nhiều hơn

Mùa đông, các bữa ăn thường nhiều thịt, dầu mỡ và gia vị. Điều này dễ gây đầy bụng hoặc khó tiêu.

Ông Ashutosh Gautam, quản lý điều hành và điều phối lâm sàng tại Ấn Độ, cho biết gừng giúp dạ dày hoạt động tốt hơn.

Gừng hỗ trợ giảm táo bón, giảm dư axit, hạn chế nôn ói và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Khi thêm chanh, trà có vị nhẹ và dễ uống, giúp cảm giác nặng bụng sau bữa ăn giảm bớt.

Làm dịu cổ họng trong điều kiện không khí khô lạnh

Không khí lạnh dễ khiến cổ họng bị khô. Trà gừng chanh ấm mang lại cảm giác dễ chịu, giúp làm dịu cổ họng khi có kích ứng nhẹ.

Theo sách Healing Foods, gừng chứa nhiều tinh dầu bay hơi với đặc tính kháng viêm, có tác dụng tương tự các thuốc kháng viêm không steroid.

Nhờ đặc tính này, gừng hỗ trợ cải thiện các biểu hiện như ho, cảm lạnh và khó chịu đường hô hấp trên.

Ngoài ra, chanh giàu vitamin C, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch. Việc uống trà gừng chanh vào mùa đông giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thay đổi thời tiết.

Giúp duy trì lượng nước cần thiết cho cơ thể

Nhiều người có xu hướng uống ít nước hơn vào mùa đông do cảm giác không khát. Trà gừng chanh là cách bổ sung nước hiệu quả nhờ hương vị dễ uống và cảm giác ấm.

Khi đồ uống mang lại sự dễ chịu, việc uống nước diễn ra thường xuyên hơn. Điều này giúp cơ thể duy trì trạng thái đủ nước mà không gây cảm giác lạnh như khi uống nước mát.

Uống trà gừng chanh mỗi ngày cần lưu ý gì

Trà gừng chanh có thể uống hằng ngày với lượng hợp lý, khoảng 240 đến 480 ml mỗi ngày.

Đây là thức uống không chứa caffeine và nhìn chung an toàn với đa số người. Người có vấn đề dư axit dạ dày, loét tiêu hóa hoặc đang dùng thuốc làm loãng máu cần hạn chế uống nhiều.

Việc kết hợp trà gừng chanh với chế độ ăn đa dạng và uống đủ nước giúp duy trì sức khỏe ổn định trong mùa lạnh.

Đun gừng quá lâu khiến trà dễ bị đắng và khó uống. Thời gian đun phù hợp là khoảng 5 đến 7 phút.

Chanh không nên cho vào khi đang đun sôi vì làm giảm hàm lượng vitamin C. Việc dùng quá nhiều mật ong hoặc đường làm tăng năng lượng không cần thiết.

Trà quá nóng có thể gây kích ứng cổ họng nên cần để nguội bớt trước khi uống.