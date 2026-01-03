Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Mùa đông uống trà gừng chanh: Cơ thể được lợi gì?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
03/01/2026 17:54 GMT+7

Thời tiết lạnh, nhu cầu dùng đồ uống ấm cao hơn. Ngoài cà phê, nhiều người chọn trà thảo mộc vì nhẹ bụng, dễ chịu hơn. Đặc biệt, trà gừng chanh là thức uống quen thuộc, dễ pha và phù hợp với sinh hoạt trong mùa đông.

Khi uống điều độ, trà gừng chanh hỗ trợ sức khỏe hằng ngày và giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh, theo trang NDTV Food (Ấn Độ).

Giúp cơ thể ấm hơn trong ngày lạnh

Gừng có tính ấm, thường được dùng khi trời lạnh. Theo bà Simran Saini, chuyên gia dinh dưỡng, Bệnh viện Fortis (Ấn Độ), gừng có khả năng làm ấm cơ thể, rất phù hợp trong mùa đông.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Modern Chinese Medicine cũng khẳng định gừng giúp tăng lưu thông máu và tạo cảm giác ấm từ bên trong.

Khi uống trà gừng chanh còn ấm, cơ thể dễ chịu hơn, nhất là vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối lạnh.

Mùa đông uống trà gừng chanh: Cơ thể được lợi gì? - Ảnh 1.

Khi uống điều độ, trà gừng chanh hỗ trợ sức khỏe hằng ngày và giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh

Ảnh: AI

Hỗ trợ tiêu hóa khi ăn uống nhiều hơn

Mùa đông, các bữa ăn thường nhiều thịt, dầu mỡ và gia vị. Điều này dễ gây đầy bụng hoặc khó tiêu.

Ông Ashutosh Gautam, quản lý điều hành và điều phối lâm sàng tại Ấn Độ, cho biết gừng giúp dạ dày hoạt động tốt hơn.

Gừng hỗ trợ giảm táo bón, giảm dư axit, hạn chế nôn ói và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Khi thêm chanh, trà có vị nhẹ và dễ uống, giúp cảm giác nặng bụng sau bữa ăn giảm bớt.

Làm dịu cổ họng trong điều kiện không khí khô lạnh

Không khí lạnh dễ khiến cổ họng bị khô. Trà gừng chanh ấm mang lại cảm giác dễ chịu, giúp làm dịu cổ họng khi có kích ứng nhẹ.

Theo sách Healing Foods, gừng chứa nhiều tinh dầu bay hơi với đặc tính kháng viêm, có tác dụng tương tự các thuốc kháng viêm không steroid.

Nhờ đặc tính này, gừng hỗ trợ cải thiện các biểu hiện như ho, cảm lạnh và khó chịu đường hô hấp trên.

Ngoài ra, chanh giàu vitamin C, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch. Việc uống trà gừng chanh vào mùa đông giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thay đổi thời tiết.

Giúp duy trì lượng nước cần thiết cho cơ thể

Nhiều người có xu hướng uống ít nước hơn vào mùa đông do cảm giác không khát. Trà gừng chanh là cách bổ sung nước hiệu quả nhờ hương vị dễ uống và cảm giác ấm.

Khi đồ uống mang lại sự dễ chịu, việc uống nước diễn ra thường xuyên hơn. Điều này giúp cơ thể duy trì trạng thái đủ nước mà không gây cảm giác lạnh như khi uống nước mát.

Uống trà gừng chanh mỗi ngày cần lưu ý gì

Trà gừng chanh có thể uống hằng ngày với lượng hợp lý, khoảng 240 đến 480 ml mỗi ngày.

Đây là thức uống không chứa caffeine và nhìn chung an toàn với đa số người. Người có vấn đề dư axit dạ dày, loét tiêu hóa hoặc đang dùng thuốc làm loãng máu cần hạn chế uống nhiều.

Việc kết hợp trà gừng chanh với chế độ ăn đa dạng và uống đủ nước giúp duy trì sức khỏe ổn định trong mùa lạnh.

Đun gừng quá lâu khiến trà dễ bị đắng và khó uống. Thời gian đun phù hợp là khoảng 5 đến 7 phút.

Chanh không nên cho vào khi đang đun sôi vì làm giảm hàm lượng vitamin C. Việc dùng quá nhiều mật ong hoặc đường làm tăng năng lượng không cần thiết.

Trà quá nóng có thể gây kích ứng cổ họng nên cần để nguội bớt trước khi uống.

Tin liên quan

Các nhà khoa học phát hiện thêm tác dụng tuyệt vời của ly trà gừng

Các nhà khoa học phát hiện thêm tác dụng tuyệt vời của ly trà gừng

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications, đã phát hiện thêm một tác dụng tuyệt vời của ly trà gừng bạn uống mỗi ngày.

Khám phá thêm chủ đề

Trà gừng trà gừng chanh tiêu hóa Vitamin c Mật ong Đầy bụng táo bón
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận