Ăn tỏi: Chuyên gia chỉ cách chế biến và thời điểm ăn tốt nhất

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cách chế biến và thời điểm ăn tỏi quyết định lớn đến hiệu quả mà thực phẩm này mang lại.

Ăn tỏi sống giúp giữ tối đa hoạt chất

Các nghiên cứu cho thấy tỏi chứa allicin - hợp chất lưu huỳnh có lợi cho tim mạch, miễn dịch và chống viêm. Tuy nhiên, allicin chỉ được tạo ra khi tỏi được cắt hoặc nghiền. Tỏi sống giữ được nhiều allicin hơn so với tỏi nấu chín, vì nhiệt độ cao có thể làm giảm đáng kể hàm lượng hoạt chất này, theo trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Vì vậy, nếu muốn tận dụng lợi ích tốt nhất, bạn nên ưu tiên ăn tỏi sống hoặc thêm tỏi sau khi món ăn đã nấu xong.

Một mẹo quan trọng được nhiều chuyên gia khuyến nghị là: băm hoặc đập dập tỏi rồi để khoảng 10 phút trước khi ăn hoặc nấu

Băm hoặc đập dập và “đợi 10 phút”

Một mẹo quan trọng được nhiều chuyên gia khuyến nghị là: băm hoặc đập dập tỏi rồi để khoảng 10 phút trước khi ăn hoặc nấu. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, quá trình này giúp enzyme trong tỏi tạo ra nhiều allicin hơn, từ đó tăng hiệu quả sinh học .

Ăn với lượng vừa phải: 1 - 2 tép/ngày

Không cần ăn quá nhiều tỏi để đạt lợi ích. Theo các tài liệu dinh dưỡng quốc tế, khoảng 1 - 2 tép tỏi mỗi ngày là mức hợp lý cho người trưởng thành. Ăn quá nhiều có thể gây kích ứng dạ dày, ợ nóng hoặc tăng nguy cơ chảy máu ở người đang dùng thuốc chống đông.

Bà Katherine Marengo, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết tỏi mang lại lợi ích khi dùng ở mức vừa phải và nên được kết hợp trong chế độ ăn cân bằng, thay vì lạm dụng như “thuốc”.

11 loại thực phẩm đánh bay mỡ thừa tự nhiên

Nên ăn cùng bữa, tránh ăn lúc đói

Tỏi sống có vị cay và tính kích thích mạnh. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên ăn tỏi cùng bữa ăn, tránh ăn lúc bụng đói để hạn chế kích ứng dạ dày. Bạn có thể trộn tỏi vào salad, nước chấm, hoặc ăn kèm với thực phẩm khác để dễ dung nạp hơn.

Tỏi nấu chín vẫn có lợi, nếu dùng đúng cách

Dù tỏi sống tốt hơn về mặt hoạt chất, nhưng tỏi nấu chín vẫn mang lại lợi ích nhất định. Theo các nghiên cứu, tỏi vẫn giữ được một phần chất chống oxy hóa sau khi nấu, dù hàm lượng allicin giảm. Cách tốt nhất là cho tỏi vào cuối quá trình nấu để hạn chế mất chất.

Ăn tỏi đúng cách không nằm ở việc ăn nhiều mà ở cách chế biến và liều lượng hợp lý. Các chuyên gia khuyến nghị: ưu tiên tỏi sống, băm nhỏ trước khi dùng, ăn 1 - 2 tép mỗi ngày và kết hợp trong chế độ ăn lành mạnh. Đây mới là cách giúp tỏi phát huy tối đa lợi ích cho sức khỏe.