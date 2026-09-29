Đi bộ mỗi ngày nhưng đường huyết vẫn cao? Bác sĩ giải thích lý do

Ông Gagandeep Singh, bác sĩ chuyên về y học chuyển hóa và quản lý bệnh tiểu đường (Ấn Độ), cho biết một nam bệnh nhân 54 tuổi có thói quen đi bộ 40 phút mỗi sáng và đã bỏ đường trong trà từ 2 năm trước. Thế nhưng, đường huyết lúc đói vẫn tiếp tục tăng dần.

Bác sĩ Singh cho biết một yếu tố thường bị bỏ qua trong bài toán kiểm soát đường huyết chính là cơ bắp, theo Hindustan Times.

Đi bộ vào buổi sáng rất tốt, nhưng nếu bạn quan tâm đến sức khỏe chuyển hóa, đừng quên cho cơ bắp được hoạt động ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Vì sao cơ bắp quan trọng đối với đường huyết?

Bác sĩ Singh cho hay cơ bắp là một trong những mô chính của cơ thể có nhiệm vụ hấp thu glucose từ máu, đặc biệt là cơ xương (skeletal muscle).

“Các bài tập sức mạnh tạo ra nhu cầu sử dụng glucose cho cơ bắp. Khi nâng, đẩy, kéo hoặc tập luyện với lực cản, cơ bắp tăng nhu cầu năng lượng và có thể trở nên nhạy cảm hơn với insulin”, bác sĩ Singh giải thích.

Khi tuổi tác tăng lên, việc duy trì khối lượng và sức mạnh cơ bắp ngày càng trở nên quan trọng. Ít vận động trong thời gian dài có thể góp phần làm mất cơ và gây ra những thay đổi về chuyển hóa. Vì vậy, các hoạt động giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp thường xuyên là một phần quan trọng trong quản lý và kiểm soát bệnh tiểu đường.

Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp năm 2024 gồm 46 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên với 2.130 người tham gia cho thấy, tập luyện sức mạnh đơn thuần có liên quan đến việc giảm HbA1c và đường huyết lúc đói so với các nhóm đối chứng.

Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp khác gồm 20 nghiên cứu với 1.172 người trưởng thành mắc tiểu đường loại 2 cũng cho thấy tập luyện sức mạnh giúp giảm đáng kể HbA1c so với nhóm đối chứng. Các nhà nghiên cứu đồng thời nhận thấy mức cải thiện sức mạnh cơ bắp càng lớn thì mức giảm HbA1c càng nhiều.

Với những người mới bắt đầu tập sức mạnh, các bài tập sử dụng chính trọng lượng cơ thể có thể là lựa chọn phù hợp ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Không nhất thiết phải đến phòng gym

Theo bác sĩ Singh, ngay cả những khoảng thời gian tập luyện sức mạnh ngắn cũng có thể hữu ích khi mới bắt đầu. Một bài tập khoảng 10 phút tại nhà có thể gồm:

Đứng lên ngồi xuống từ ghế: Ngồi trên một chiếc ghế chắc chắn, từ từ đứng lên rồi ngồi xuống trở lại.

Chống đẩy vào tường: Đặt hai tay lên tường và thực hiện động tác chống đẩy có kiểm soát.

Plank: Giữ tư thế plank trong vài giây ở mức độ phù hợp, sau đó tăng dần thời gian.

Mang vật có trọng lượng: Mang một vật dụng phù hợp trong nhà đi một đoạn ngắn, chú ý duy trì tư thế đúng.

Điều quan trọng là bắt đầu ở mức độ phù hợp và tăng dần độ khó thay vì cố tập khi đang đau hoặc sử dụng mức tạ quá nặng. Nếu mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt đang sử dụng một số thuốc gây hạ đường huyết, hãy trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu một chế độ tập luyện mới.

Tập sức mạnh 10 phút chỉ nên được xem là điểm khởi đầu để hình thành thói quen, không phải phương pháp điều trị bệnh tiểu đường. Ở người mắc tiểu đường loại 2, tập luyện sức mạnh nên được thực hiện như một phần của chiến lược tổng thể gồm hoạt động aerobic, chế độ dinh dưỡng, thuốc và theo dõi sức khỏe định kỳ.