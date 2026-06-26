Đường huyết lúc đói bình thường, liệu có chắc không mắc tiểu đường?

Trong khi đó, đường huyết sau ăn đã bắt đầu tăng bất thường. Nếu chỉ dựa vào một xét nghiệm duy nhất, không ít trường hợp tiền tiểu đường hoặc tiểu đường còn ở giai đoạn sớm có thể bị bỏ sót, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chỉ số đường huyết lúc đói có thể là chưa đủ để xác định một người có sức khỏe đường huyết ổn định hay không ẢNH MINH HỌA: N.QUÝ TẠO TỪ AI

Chưa phản ánh đầy đủ tình trạng đường huyết của cơ thể

Xét nghiệm đường huyết lúc đói được thực hiện sau khi nhịn ăn ít nhất 8 giờ, thường là trước khi ăn sáng. Đây là một trong những xét nghiệm phổ biến nhất để sàng lọc và chẩn đoán tiểu đường.

Theo Hiệp hội Tiểu đường Mỹ, mức đường huyết lúc đói dưới 100 mg/dL được xem là bình thường. Mức từ 100 - 125 mg/dL thuộc nhóm tiền tiểu đường. Trong khi đó, mức từ 126 mg/dL trở lên có thể chẩn đoán là tiểu đường. Tuy nhiên, ở những người không có triệu chứng điển hình, kết quả này thường cần được xác nhận bằng một lần xét nghiệm khác vào một ngày khác.

Điều quan trọng cần hiểu là xét nghiệm đường huyết lúc đói chỉ phản ánh lượng đường trong máu tại một thời điểm cụ thể, khi mà cơ thể đã trải qua nhiều giờ không ăn uống. Kết quả này không phản ánh đầy đủ tình trạng kiểm soát đường huyết của cơ thể.

Do đó, một người có kết quả đường huyết lúc đói bình thường không có nghĩa là họ an toàn với nguy cơ tiểu đường hay tiền tiểu đường. Nguyên nhân là do ở giai đoạn sớm, tuyến tụy vẫn có thể sản xuất đủ hoóc môn insulin để giữ mức đường huyết ổn định khi nhịn ăn.

Tuy nhiên, khi ăn uống, cơ thể phải xử lý một lượng glucose lớn hơn nhiều. Nếu khả năng tiết insulin hoặc độ nhạy insulin đã suy giảm, đường huyết sau ăn có thể tăng cao bất thường dù đường huyết lúc đói vẫn ổn.

Dễ bỏ sót tình trạng tăng đường huyết sau ăn

Một trong những điều dễ bỏ sót nhất của xét nghiệm đường huyết lúc đói là tình trạng tăng đường huyết sau ăn. Đây thường là bất thường xuất hiện sớm trong quá trình tiến triển của tiểu đường loại 2. Người bệnh có thể có kết quả xét nghiệm buổi sáng hoàn toàn bình thường. Nhưng vài giờ sau bữa ăn, đường huyết lại tăng vượt ngưỡng cho phép.

Xét nghiệm đường huyết lúc đói cũng có thể bỏ qua một số trường hợp tiền tiểu đường. Đường huyết lúc đói của họ vẫn chưa tăng. Thế nhưng, sau bữa ăn, cơ thể họ đã gặp tình trạng xử lý đường glucose kém hiệu quả.

Để biết chắc một người có bị tiểu đường hay không thì ngoài xét nghiệm đường huyết lúc đói, cần thực hiện thêm các xét nghiệm liên quan khác. Những xét nghiệm này là xét nghiệm HbA1c hay nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (OGTT).

Trong đó, HbA1c là xét nghiệm kiểm tra tỷ lệ hemoglobin gắn với glucose, từ đó cho thấy mức đường huyết trung bình trong khoảng 2 - 3 tháng gần đây. Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (OGTT) lại giúp đánh giá khả năng xử lý glucose của cơ thể, theo Healthline.