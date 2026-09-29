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    Sức khỏe

    Ăn bánh mì mỗi sáng: Nên ăn thế nào để kiểm soát đường huyết?

    Ngọc Quý
    Ngọc Quý
    Bánh mì là món ăn sáng quen thuộc của nhiều người, từ bánh mì trứng, bánh mì thịt đến bánh mì pate, chả. Loại bánh mì và cách kết hợp với các món ăn kèm sẽ ảnh hưởng đến mức đường huyết sau ăn.

    Bánh mì trắng làm từ bột mì tinh luyện thường chứa ít chất xơ và được tiêu hóa nhanh hơn. Hệ quả là dễ khiến đường huyết tăng nhanh, nhất là khi chỉ ăn bánh hoặc uống với món nhiều đường, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

    Ăn bánh mì mỗi sáng: nên ăn thế nào để ít tăng đường huyết ? - Ảnh 1.

    Ăn bánh mì với trứng và nhiều rau sẽ tốt hơn ăn với sữa đặc

    ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

    Nếu muốn giảm tình trạng tăng đường huyết khi ăn bánh mì, mọi người hãy áp dụng những cách sau:

    Ưu tiên bánh mì nguyên cám

    Bánh mì trắng thường được làm từ bột mì tinh luyện, trong quá trình chế biến phần cám và mầm của hạt lúa mì bị loại bỏ. Vì vậy, bánh mì trắng thường có ít chất xơ hơn bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt.

    Chất xơ trong ngũ cốc nguyên hạt giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu tinh bột. Nhờ đó, đường huyết sẽ tăng chậm hơn so với khi ăn các loại làm từ tinh bột trắng. Bánh mì nguyên cám, bánh mì làm từ lúa mì nguyên hạt sẽ có hàm lượng chất xơ cao hơn.

    Không nên chỉ ăn bánh mì

    Nếu chỉ ăn riêng bánh thì cơ thể sẽ hấp thu tinh bột và khiến đường huyết tăng nhanh. Ngược lại, nếu ăn bánh mì với trứng, thịt nạc, cá, thịt gà và nhiều rau, bữa sáng sẽ cân bằng hơn. Protein và chất xơ giúp bữa ăn no lâu hơn, đồng thời làm chậm quá trình tiêu hóa, chuyên gia dinh dưỡng Kylie Arrindell tại hệ thống y tế Houston Methodist (Mỹ) cho biết.

    Với thói quen ăn sáng của người Việt, điều này có thể thực hiện khá đơn giản. Chẳng hạn, thay vì ăn một ổ bánh mì không rồi uống một ly cà phê sữa nhiều đường, thì hãy chọn bánh mì trứng kèm dưa leo, cà chua, xà lách và uống cà phê ít hoặc không thêm đường.

    Bánh mì trứng tốt hơn bánh mì chấm sữa

    Trứng cung cấp protein và nhiều chất dinh dưỡng, trong khi rau như dưa leo, cà chua và xà lách giúp tăng chất xơ. Vì vậy, bánh mì trứng kèm nhiều rau thường tạo bữa ăn cân bằng hơn so với bánh mì ăn với mứt hoặc chấm sữa đặc.

    Nếu thích bánh mì thịt, có thể chọn thịt nạc hoặc thịt gà, thêm rau và hạn chế các loại sốt ngọt. Với bánh mì pate, chả hoặc xúc xích, nên chú ý khẩu phần vì những món này có thể chứa khá nhiều chất béo hoặc muối, theo Eating Well.

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