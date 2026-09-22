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    Sức khỏe

    Đi bộ có giúp giảm a xít uric ở người bị gout?

    Ngọc Quý
    Ngọc Quý

    A xít uric tăng cao là sẽ dẫn đến hình thành các tinh thể urat trong khớp, từ đó gây ra những cơn gout đau đớn. Bên cạnh thuốc và chế độ ăn, vận động thường xuyên cũng được khuyến khích ở người bị gout.

    Trong đó, đi bộ là hình thức vận động đơn giản, ít tác động lên khớp và phù hợp với nhiều người. Hiện chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng để khẳng định đi bộ có thể làm giảm nồng độ a xít uric ở người bệnh gout, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

    Đi bộ có giúp giảm a xít uric ở người bị gout? - Ảnh 1.

    Tập luyện thường xuyên kết hợp với chế độ ăn phù hợp sẽ giúp kiểm soát bệnh gout tốt hơn

    ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

    Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Metabolites đã phân tích mối liên hệ giữa tập thể dục, a xít uric và gout. Kết quả không cho thấy bằng chứng thuyết phục rằng tập luyện thường xuyên có tác động trực tiếp đến nồng độ a xít uric trong máu. Tuy nhiên, hoạt động thể chất ở mức độ vừa phải lại giúp giảm nguy cơ mắc gout.

    Vì sao đi bộ vẫn có lợi cho người bệnh gout?

    Dù không trực tiếp hạ a xít uric trong máu nhưng đi bộ vẫn rất có ích cho người mắc gout. Tập luyện thường xuyên sẽ giúp giảm cân, ngăn ngừa tăng cân, cải thiện thể lực và sức khỏe tổng thể. Khi kết hợp với chế độ ăn phù hợp, những lợi ích này sẽ góp phần kiểm soát bệnh gout tốt hơn.

    Đi bộ cũng là hình thức vận động tương đối nhẹ nhàng đối với khớp. Khi bệnh đang ổn định, hoạt động này giúp người bệnh duy trì khả năng vận động thay vì phải hạn chế hoạt động trong thời gian dài vì lo ngại gout tái phát.

    Đi bộ bao nhiêu là phù hợp?

    Với người bệnh gout đang ổn định, có thể bắt đầu bằng những khoảng đi bộ ngắn, chẳng hạn 10 - 15 phút/lần, rồi tăng dần thời gian. Mục tiêu quan trọng là duy trì vận động đều đặn mà không gây đau hoặc quá tải cho khớp.

    Cách đi bộ sẽ cần thay đổi khi người bệnh đang trải qua một cơn gout cấp. Lúc này, khớp thường sưng, nóng, đỏ và đau dữ dội. Nếu cơn gout xảy ra ở ngón chân, bàn chân, cổ chân hoặc đầu gối, việc đi bộ nhiều sẽ tạo thêm áp lực lên vùng khớp đang viêm. Do đó, người bệnh được khuyến nghị tránh tập luyện trong thời gian gout cấp, nghỉ ngơi và chỉ bắt đầu vận động trở lại khi tình trạng đau và sưng đã giảm.

    Người bệnh cũng được khuyến nghị duy trì hoạt động thể chất giữa các đợt gout. Những hình thức vận động ít tác động lên khớp như đi bộ hoặc bơi sẽ phù hợp khi bệnh đã ổn định, theo Healthline.

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