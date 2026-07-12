Bị gout vẫn có thể tập tạ, nhưng phải nhớ điều này

Gout là một dạng viêm khớp xảy ra khi nồng độ a xít uric trong máu tăng cao kéo dài, khiến các tinh thể urat lắng đọng trong khớp. Bệnh thường gây sưng đau ở khớp ngón chân cái, ở mắt cá chân, đầu gối, cổ tay hoặc khuỷu tay, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Gout có thể gây đau ở nhiều khớp, trong đó có cổ tay ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Tập tạ có lợi nếu bệnh gout đã ổn định

Nếu bệnh gout đang ổn định, không có cơn đau cấp tính và người bệnh vẫn vận động bình thường, thì tập tạ hoàn toàn có thể. Không những vậy, đây còn là một trong những hoạt động được khuyến khích để cơ thể khỏe mạnh.

Tập luyện đều đặn giúp duy trì khối lượng cơ, kiểm soát cân nặng, cải thiện chuyển hóa và tăng độ nhạy insulin, giáo sư Sheri Colberg, chuyên gia về hoạt động thể lực và tiểu đường tại Đại học Old Dominion (Mỹ), cho biết.

Đây đều là những yếu tố có lợi cho người bị gout. Nguyên nhân là thừa cân, béo phì, huyết áp cao, tiểu đường và bệnh tim mạch là những tình trạng thường đi kèm với gout.

Điều quan trọng là người bệnh cần lựa chọn mức tạ và cường độ tập phù hợp với thể trạng. Họ không nên cố gắng tập quá nặng hoặc ép tạ đến giới hạn cơ thể.

Không tập khi đang lên cơn gout cấp

Nguyên tắc quan trọng nhất đối với người bị gout là không tập tạ trong thời gian đang lên cơn viêm cấp. Lúc này, khớp bị sưng đau do phản ứng viêm mạnh và rất nhạy cảm với mọi tác động. Nếu tiếp tục tập luyện, đặc biệt là những bài tập tạo áp lực lên khớp đang tổn thương, tình trạng viêm sẽ nghiêm trọng hơn, đồng thời kéo dài thời gian hồi phục.

Trong giai đoạn này, người bệnh nên ưu tiên nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ. Họ chỉ nên quay trở lại tập khi cơn đau, sưng và viêm đã được kiểm soát hoàn toàn.

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Tập đúng cường độ để tránh tăng a xít uric

Mặc dù tập luyện mang lại nhiều lợi ích, nhưng điều đó không có nghĩa là càng tập nặng càng tốt. Những buổi tập cường độ rất cao hoặc kéo dài có thể làm tăng quá trình phân hủy purin để tạo năng lượng. Hệ quả là khiến nồng độ a xít uric trong máu sau khi tập tăng tạm thời.

Bên cạnh đó, tập luyện quá sức còn dễ gây mất nước nếu người tập không uống đủ nước. Khi cơ thể thiếu nước, khả năng đào thải a xít uric qua thận sẽ giảm, khiến a xít uric dễ tích tụ hơn và làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn gout cấp tính.

Do đó, người bị gout không nên thường xuyên thực hiện các buổi tập cực kỳ nặng, các bài tập cường độ rất cao hoặc cố gắng liên tục nâng mức tạ tối đa, đặc biệt khi bệnh chưa được kiểm soát ổn định.

Để tập tạ an toàn, người bị gout nên bắt đầu với mức tạ vừa phải và tập trung vào kỹ thuật đúng trước khi tăng khối lượng tạ. Có thể duy trì khoảng 2–3 buổi tập sức mạnh mỗi tuần và tăng cường độ từ từ khi cơ thể đã thích nghi.

Nếu gout từng ảnh hưởng đến các khớp như đầu gối, cổ chân hoặc bàn chân, nên ưu tiên những bài tập ít tạo áp lực lên các vị trí này trong thời gian đầu. Đồng thời, người bệnh cần khởi động kỹ trước khi tập và giãn cơ sau khi kết thúc để hỗ trợ quá trình hồi phục, theo Healthline.