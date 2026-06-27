Gout: Nên ăn loại cá nào để tốt cho sức khỏe?

Purin là hợp chất tự nhiên có trong hầu hết các loại thực phẩm, bao gồm cả cá. Khi cơ thể phân hủy purin, a xít uric sẽ được tạo ra. Ở người khỏe mạnh, a xít uric được thận đào thải ra ngoài, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Người bị gout nên ưu tiên ăn các loại cá có hàm lượng purin thấp đến trung bình như cá rô phi, cá chẽm và cá chép ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Tuy nhiên, với người có bệnh gout, cơ thể tạo quá nhiều a xít uric hoặc đào thải không hiệu quả, dẫn đến tăng a xít uric trong máu. Khi đó, các tinh thể urat sẽ lắng đọng trong khớp, gây ra những cơn đau, sưng và viêm đặc trưng của bệnh.

Không phải loại cá nào cũng chứa lượng purin giống nhau. Một số loại có hàm lượng purin thấp nên người bị gout vẫn có thể ăn. Ngược lại, một số loại cá và hải sản chứa rất nhiều purin thì cần hạn chế.

Bác sĩ Chio Yokose, chuyên gia thấp khớp tại trường Yale School of Medicine (Mỹ), cho biết người mắc gout vẫn có thể đạt được nhiều lợi ích sức khỏe nhờ ăn cá. Tuy nhiên, họ cần chọn một số loại phù hợp, ăn với lượng vừa phải và kiểm soát tốt tình trạng tăng a xít uric trong máu.

Người bị gout nên ưu tiên các loại cá trắng có hàm lượng purin thấp hoặc trung bình như cá tuyết, cá bơn, cá rô phi, cá chẽm, cá chép và cá trắm. Đây đều là những loại cá giàu protein, vitamin nhóm B và nhiều khoáng chất thiết yếu nhưng không chứa quá nhiều purin.

Nếu người bệnh kiểm soát tốt nồng độ a xít uric trong máu thì hoàn toàn có thể ăn những loại cá này. Khi chế biến, nên ưu tiên các cách như hấp, luộc hoặc nướng thay vì chiên ngập dầu. Những cách chế biến này sẽ giúp giảm lượng dầu mỡ không cần thiết.

Ngoài ra, luộc có thể làm giảm một phần purin trong cá. Điều này là do purin tan vào nước luộc. Vì vậy, nếu cần hạn chế purin tối đa, người bệnh không nên uống phần nước luộc cá.

Cá hồi, cá ngừ và một số loại cá béo khác đều chứa purin, nhưng hàm lượng lại khác nhau tùy từng loài. Trong đó, cá hồi thường có hàm lượng purin ở mức trung bình. Cá ngừ có thể ở mức trung bình đến khá cao.

Tuy nhiên, những loại cá này đều rất giàu a xít béo omega-3. Đây là dưỡng chất có lợi cho tim mạch và chống viêm. Do đó, các hướng dẫn dinh dưỡng hiện nay không khuyến cáo cần phải bỏ hoàn toàn các loại cá này khỏi chế độ ăn của người bị gout. Thay vào đó, người bệnh nên ăn với khẩu phần hợp lý và không ăn thường xuyên, đặc biệt là cá ngừ, theo Eating Well.