Ăn cá ngừ, người đàn ông ở TP.HCM đi cấp cứu vì phản vệ độ III

Ngày 23.6, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị phản vệ nặng sau khi ăn cá ngừ.

Bệnh nhân là ông T.N.H (48 tuổi, ở TP.HCM). Trước đó, vào chiều 16.6, khoảng 2 giờ sau khi ăn cá ngừ, người này xuất hiện nổi mề đay, ban đỏ ngứa toàn thân và khó thở nên được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng nổi mề đay toàn thân gây ngứa nhiều, khó thở, mệt mỏi, tụt huyết áp, tay chân lạnh. Qua thăm khám và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị phản vệ độ III - phản ứng dị ứng nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Các bác sĩ lập tức triển khai các biện pháp cấp cứu theo phác đồ, bao gồm sử dụng thuốc vận mạch và các biện pháp hồi sức cần thiết.

Bệnh nhân nguy kịch sau khi ăn cá ngừ, hiện sức khỏe đã ổn định ẢNH: BV

Sau khi qua cơn nguy kịch, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để tiếp tục điều trị và theo dõi. Sức khỏe người bệnh đã cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở được, huyết áp và mạch ổn định. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Khoa Nội tim mạch để tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ Trần Thị Quỳnh Nga, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, cho biết nhiều người cho rằng phản vệ chỉ xảy ra ở những người có tiền sử dị ứng. Tuy nhiên, trên thực tế, phản ứng dị ứng vẫn có thể xuất hiện ở những người trước đó đã nhiều lần sử dụng cùng một loại thực phẩm mà không ghi nhận bất thường, như trường hợp trên.

Theo bác sĩ Quỳnh Nga, không ít trường hợp vẫn ăn hải sản, cá, tôm, cua hoặc các loại thực phẩm khác bình thường trong thời gian dài nhưng sau đó đột ngột xuất hiện phản ứng dị ứng. Đây là tình huống không hiếm gặp trong thực hành lâm sàng.

Các dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý

Bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết phản vệ là phản ứng quá mẫn nghiêm trọng, khởi phát nhanh và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời. Những tác nhân thường gặp gồm thuốc, thực phẩm, nọc côn trùng và một số yếu tố khác.

Người dân cần lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như nổi mề đay, ngứa, phát ban, sưng môi, sưng lưỡi, khó thở, khò khè, chóng mặt hoặc choáng váng sau khi ăn uống, dùng thuốc hay tiếp xúc với tác nhân nghi ngờ. Khi xuất hiện các biểu hiện nặng như khó thở tăng dần, tức ngực, tụt huyết áp, lơ mơ hoặc ngất, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu để được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với các dấu hiệu dị ứng xuất hiện sau ăn uống hoặc dùng thuốc. Việc nhận biết sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc giảm nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.