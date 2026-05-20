Ăn sushi cá hồi hay cá ngừ tốt hơn?

Cá hồi hay cá ngừ giàu protein hơn?

Không có sự khác biệt đáng kể nhưng sushi làm từ cá ngừ có thể chứa nhiều protein hơn một chút so với sushi cá hồi. Nếu tính trên một khẩu phần ăn khoảng 85 g cá ngừ thì chứa 19,8 g protein. Trong khi đó, với lượng cá hồi tương đương sẽ chứa 17,3 g protein, theo Health.

Cả cá hồi và cá ngừ đều cung cấp một lượng protein dồi dào và axit amin thiết yếu cho cơ thể. Lượng protein này giúp xây dựng cơ bắp, đồng thời giúp no lâu hơn.

Tuy nhiên nếu mục tiêu chính của bạn là tối đa hóa lượng protein nạp vào, thì sushi làm từ cá ngừ là lựa chọn tốt hơn.

Loại cá nào chứa nhiều chất béo tốt hơn?

Cả cá hồi và cá ngừ đều cung cấp lượng chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe. Nhưng nếu so sánh thì cá hồi nhỉnh hơn. Trong một khẩu phần ăn 85 g cá ngừ chứa 2,58 g chất béo không bão hòa, trong khi đó cá hồi chứa 6,51 g.

Axit béo omega-3 và các DHA, EPA giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm viêm và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng não bộ. Để bổ sung tối đa omega-3, sushi làm từ cá hồi vẫn là lựa chọn tốt hơn.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cũng khuyến nghị nên ăn ít nhất 2 phần cá béo mỗi tuần bao gồm cá hồi hoặc cá ngừ để đảm bảo bạn cung cấp đủ omega-3 cho chế độ ăn uống.

Ăn sushi cá ngừ và cá hồi sống có an toàn không, ai nên hạn chế ăn?

Ăn cá sống nhìn chung an toàn nếu lựa chọn cá từ các nguồn uy tín, tuân thủ các quy trình xử lý và bảo quản đúng cách. Tuy nhiên, ngay cả khi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cá sống vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh cao hơn so với hải sản đã nấu chín. Bạn cần lưu ý rủi ro nhiễm độc thủy ngân trong một số trường hợp.

Cá ngừ: Do kích thước lớn và sống thọ, cá ngừ dễ tích tụ nhiều thủy ngân. Bạn nên hạn chế ăn thường xuyên và tránh các loại như cá ngừ mắt to (bigeye tuna), đặc biệt là trong thai kỳ.

Cá hồi: Thường có hàm lượng thủy ngân thấp hơn, là lựa chọn an toàn hơn cho các bữa ăn thường ngày.

Do đó, một số nhóm người nên tránh ăn cá sống và thay vào đó chọn các món sushi chín, bao gồm: phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người lớn tuổi, những người có hệ miễn dịch suy yếu.

Nếu bạn thường xuyên ăn sushi làm từ cá ngừ hãy cố gắng chọn các loại có hàm lượng thủy ngân thấp hơn, chẳng hạn như cá ngừ vây vàng, cá ngừ vằn hoặc cá ngừ vây dài, thay vì cá ngừ vây xanh hoặc cá ngừ mắt to.