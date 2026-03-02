Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Omega-3 trong cá hồi có lợi gì cho huyết áp?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
02/03/2026 16:02 GMT+7

Omega-3 trong cá hồi mang lại nhiều lợi ích cho huyết áp và tim mạch.

Cá hồi dồi dào axit béo omega-3. Trong 85 gram cá hồi chứa khoảng 1,6 đến 1,8 gram omega-3. Dưỡng chất này hỗ trợ kiểm soát huyết áp và bảo vệ hệ tim mạch.

Việc bổ sung khoảng 3 gram omega-3 mỗi ngày giúp hạ huyết áp ở mức vừa phải. Huyết áp tâm thu giảm trung bình 4,5 mmHg ở người tăng huyết áp. Chỉ số này giảm khoảng 3 mmHg ở người không tăng huyết áp.

Cá hồi còn cung cấp kali và magiê. 2 khoáng chất này hỗ trợ điều hòa huyết áp và giúp mạch máu hoạt động ổn định.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (American Heart Association) khuyến nghị ăn 170 gram cá hồi mỗi tuần. Tổ chức này ưu tiên các loại cá béo như cá hồi để hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Omega-3 trong cá hồi có lợi gì cho huyết áp? - Ảnh 1.

Ngoài omega-3, cá hồi còn cung cấp kali và magiê - 2 khoáng chất hỗ trợ điều hòa huyết áp

Ảnh: AI

Cá hồi còn mang lại nhiều lợi ích

Cá hồi cung cấp protein chất lượng cao. 85 gram cá hồi nuôi chứa khoảng 19 gram protein. Cùng lượng cá hồi đánh bắt tự nhiên chứa khoảng 21,6 gram protein. Protein giúp duy trì khối cơ và hỗ trợ sửa chữa mô.

Axit béo omega-3 trong cá hồi còn hỗ trợ hệ miễn dịch. Dưỡng chất này giúp mạch máu hoạt động linh hoạt. Omega-3 cũng tham gia điều hòa hoạt động của hormone.

Cá hồi giàu vitamin nhóm B. Trong 100 gram cá hồi cung cấp ít nhất 20% nhu cầu hằng ngày các vitamin B3, B5, B6 và B12. Nhóm vitamin này giúp cơ thể tạo năng lượng và tái tạo tế bào.

Cá hồi chứa hàm lượng vitamin D cao. Vitamin D giữ vai trò quan trọng với xương và hệ miễn dịch.

Cơ thể không tự tạo đủ vitamin D nên cần bổ sung từ thực phẩm. Trong 85 gram cá hồi cung cấp tới 71% nhu cầu vitamin D mỗi ngày.

Vì sao không nên sử dụng dịch vụ truyền trắng da?

Thực phẩm khác hỗ trợ hạ huyết áp

Bên cạnh cá hồi, nhiều thực phẩm khác hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Chuối và các loại quả mọng cung cấp kali và chất chống oxy hóa. Bắp cải tí hon, rau xanh, rau chân vịt và cà chua bổ sung chất xơ và khoáng chất.

Nguồn protein nạc giúp duy trì cân nặng hợp lý. Sữa chua không đường cung cấp thêm canxi và lợi khuẩn. Ngũ cốc nguyên hạt hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cholesterol.

Chế độ ăn DASH thường được khuyến nghị cho người tăng huyết áp. Chế độ này tập trung vào thực phẩm giàu dưỡng chất và hạn chế natri. 

Duy trì chế độ ăn cân bằng, ưu tiên cá hồi và thực phẩm lành mạnh sẽ góp phần bảo vệ tim mạch và ổn định huyết áp lâu dài.

Tin liên quan

Cá hồi chín để được bao lâu trong tủ lạnh?

Cá hồi chín để được bao lâu trong tủ lạnh?

Thịt cá hồi là món ăn ngon và bổ dưỡng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ăn hết cá trong một bữa. Khi đó, bảo quản đúng cách sẽ giúp cá hồi giữ được hương vị thơm ngon, đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.

6 mẹo hạ huyết áp theo hướng dẫn mới của Hiệp hội Tim mạch Mỹ

Nghiên cứu: Ăn tối giờ này, không lo huyết áp, đường huyết tăng vọt

Khám phá thêm chủ đề

Omega-3 trong cá hồi huyết áp Tim mạch OMEGA-3 axit béo omega-3 Đường huyết Cholesterol
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận