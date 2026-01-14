Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tự mua thuốc trị hen phế quản, người đàn ông hôn mê nguy kịch

Duy Tính
Duy Tính
14/01/2026 08:43 GMT+7

Bệnh nhân hen phế quản tự điều trị tại nhà, hôn mê và ngưng tim nhiều lần. Bác sĩ cảnh báo không tự ý dùng thuốc.

Ngày 14.1, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận ông V.H.T (49 tuổi) trong tình trạng nguy kịch với hôn mê sâu và ngưng tuần hoàn - hô hấp nhiều lần. Theo bệnh sử, ông V.H.T mắc hen phế quản nhiều năm, thường tự mua thuốc xịt để điều trị tại nhà.

Khoảng 1 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu bị sốt, khạc đàm, khó thở tăng dần nhưng không đi khám hay nhập viện điều trị.

Đến ngày 9.1, gia đình phát hiện ông V.H.T hôn mê nên lập tức gọi cấp cứu 115. Khi lực lượng cấp cứu ngoại viện tiếp cận, bệnh nhân đã ngưng tuần hoàn, hô hấp. Ê kíp nhanh chóng tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, sau đó chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Thống Nhất.

Bác sĩ Nguyễn Thụy Trang (phụ trách Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM), cho biết tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân tiếp tục ngưng tuần hoàn nhiều lần, hai phổi co thắt nặng, thông khí rất kém và không đáp ứng với các biện pháp hỗ trợ hô hấp chuyên sâu ban đầu.

Tự mua thuốc trị hen phế quản, người đàn ông hôn mê nguy kịch- Ảnh 1.

Hình ảnh các y bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM tập trung cứu bệnh nhân

ẢNH: BV

Bệnh nhân rơi vào tình trạng toan hô hấp kéo dài - tình trạng phổi không đào thải đủ khí CO₂, khiến khí này tích tụ trong máu, làm giảm pH máu và gây rối loạn cân bằng a xít bazơ của cơ thể. Đây là tình trạng tiên lượng cực kỳ nặng, nguy cơ tổn thương não sau ngưng tim và tử vong rất cao.

Trước diễn biến nguy kịch, bệnh nhân được thở máy, sử dụng kháng sinh phối hợp, đặt catheter (ống thông) tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết động liên tục, đồng thời xem xét hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não sau thời gian ngưng tuần hoàn kéo dài.

Sau quá trình điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, bệnh nhân dần có những tín hiệu tích cực: tri giác cải thiện rõ rệt, tỉnh táo trở lại, cai máy thở thành công và không ghi nhận di chứng thần kinh.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được chuyển sang Khoa Nội hô hấp để tiếp tục điều trị.

Tự mua thuốc trị hen phế quản, người đàn ông hôn mê nguy kịch- Ảnh 2.

Bệnh nhân đã được các y bác sĩ đưa trở lại cuộc sống bình thường

ẢNH: BV

Bác sĩ Vũ Trung Hiếu, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Thống Nhất, khẳng định đây là trường hợp ngưng tuần hoàn nhiều lần trên nền hen phế quản rất nặng, tiên lượng xấu ngay từ đầu.

"Tuy nhiên, nguyên tắc của hồi sức là còn cơ hội thì còn cố gắng. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ từ cấp cứu ban đầu đến hồi sức chuyên sâu, chạy đua từng phút để bảo vệ não, duy trì tuần hoàn và hô hấp cho người bệnh", bác sĩ Hiếu chia sẻ.

Cần tuân thủ điều trị hen phế quản

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khuyến cáo, bệnh nhân mắc hen phế quản và các bệnh hô hấp mạn tính cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ theo chỉ định. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc hoặc lạm dụng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt, khó thở tăng dần, khạc đàm, người bệnh cần sớm đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

