TP.HCM: Bị máy xay thịt 'nuốt chửng' tay, phải đưa cả người và máy vào phòng mổ

Ngày 13.1, Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp bị tai nạn lao động nghiêm trọng. Nạn nhân là ông N.V.T (40 tuổi, quê Thanh Hóa), bị máy xay thịt "nuốt chửng" cánh tay trong khi vệ sinh máy.

Vệ sinh máy xay thịt khi máy đang hoạt động

Theo bệnh sử, ông T. là công nhân tại một xưởng chế biến thịt heo xay. Ông vệ sinh máy xay thịt trong khi máy còn đang hoạt động. Do bất cẩn, cánh tay trái của ông bị máy "nuốt chửng".

Sau khoảng một giờ, ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tay trái kẹt chặt trong máy xay thịt, đau dữ dội, các đầu ngón tay dập nát. Các bác sĩ đánh giá đây là dập nát cẳng - bàn tay trái mức độ nặng đến rất nặng, với nguy cơ mất máu và nhiễm trùng cao nếu không can thiệp kịp thời.

Tình trạng của người đàn ông đến cấp cứu Bệnh viện Quân y 175, cánh tay trái bị cuốn vào máy xay thịt ẢNH: BVCC

Ông T. được đưa vào phòng mổ khẩn cấp. Do bàn tay bị máy xay thịt cuốn sâu, xương gãy vụn, mô mềm dập nát hoàn toàn, không còn khả năng phục hồi, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ bàn tay. 1/3 giữa cẳng tay bị dập nát nặng, cơ hoại tử, xương gãy vụn, không thể bảo tồn. Kíp mổ tiếp tục cắt cụt cao đến 1/3 trên cẳng tay trái, giữ lại phần mô lành để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ chỉ cách phòng ngừa tai nạn lao động

Thông tin thêm về tai nạn lao động, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 cho biết, vào dịp cuối năm, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca tai nạn lao động hơn và mức độ tổn thương nặng nề, tàn khốc hơn.

Điển hình, ngày 11.1, một nam công nhân (28 tuổi) trong lúc tăng ca ban đêm đã bị tà áo cuốn vào máy, gây thủng bụng, ruột lòi ra ngoài. Bệnh nhân trong tình trạng đau đớn, nguy cơ sốc và nhiễm trùng cao, tổn thương này có thể để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng sức khỏe và khả năng lao động về sau.

Theo bác sĩ Tuệ, khi cơ thể mệt mỏi, phản xạ sẽ chậm, phán đoán dễ sai và tai nạn lao động chỉ chờ đúng khoảnh khắc đó. Dù được cấp cứu kịp thời, có thể cứu mạng, nhưng không thể trả lại một cơ thể nguyên vẹn như trước. Vì vậy, bác sĩ Tuệ khuyến cáo:

Khi làm việc với máy móc, nếu cảm thấy mệt, buồn ngủ, mất tập trung thì hãy dừng lại.

Không mặc quần áo rộng, không chủ quan dù đã làm việc quen tay.

Khi tai nạn xảy ra, cần che phủ vết thương đúng cách, hạn chế di chuyển, gọi cấp cứu ngay. Thời gian lúc này quyết định sống còn và mức độ di chứng.

"Chỉ cần mỗi người chú ý và cẩn trọng hơn một chút, rất nhiều tai nạn có thể tránh được. Cấp cứu có thể cứu mạng, nhưng chỉ có an toàn mới giữ được sức khỏe cả đời bạn", bác sĩ Tuệ nói.

Nam công nhân bị tai nạn lao động trong lúc tăng ca, được cấp cứu tại Bệnh viện Gia An 115 ẢNH: BVCC

Bác sĩ Bùi Văn Phúc, Phó chủ nhiệm khoa Phẫu thuật chi trên, Bệnh viện Quân y 175, nhấn mạnh thêm, người lao động và người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động. Tuyệt đối tắt máy và ngắt nguồn điện hoàn toàn trước khi vệ sinh hoặc thao tác với máy móc công nghiệp. Nâng cao ý thức an toàn là yếu tố then chốt để tránh những tai nạn đáng tiếc.