Cúm A nguy hiểm thế nào với người lớn tuổi có bệnh nền? Bác sĩ đưa ra lời khuyên

Những ngày gần đây, số ca cúm A có xu hướng tăng. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận các bệnh nhân cao tuổi ban đầu chỉ sốt nhẹ nhưng diễn tiến nhanh thành suy hô hấp nặng, phải hồi sức tích cực. Điều này cho thấy không thể đánh giá mức độ nguy hiểm của cúm chỉ dựa vào mức độ sốt.

Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ cúm, đặc biệt ở người có bệnh nền, cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Nguy cơ diễn tiến nhanh, biến chứng nặng ở người có bệnh nền

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Đồng, Trưởng phòng quản lý chất lượng, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), cho biết triệu chứng cúm A thường xuất hiện đột ngột, gồm sốt, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, ho, đau họng, nghẹt mũi, đau đầu.

Ở người khỏe mạnh, cúm thường tự khỏi mà không cần điều trị. Tuy nhiên, ở người lớn tuổi, người có bệnh nền hoặc sức đề kháng suy giảm, triệu chứng có thể không điển hình nhưng bệnh vẫn có thể tiến triển nhanh, gây ra các biến chứng nguy hiểm như:

Viêm phổi nặng và suy hô hấp cấp: Là biến chứng phổ biến và là nguyên nhân tử vong hàng đầu, có thể khiến người bệnh phải thở máy.

Tổn thương tim mạch: Virus cúm có thể gây viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tuần hoàn đồng thời làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ ở người có sẵn bệnh tim mạch.

Làm trầm trọng bệnh mạn tính: Khiến các bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, suy thận, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)... khó kiểm soát hơn.

Biến chứng thần kinh: Có thể gây viêm não hoặc viêm màng não.

Sốc nhiễm trùng và bội nhiễm: Dễ dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng.

Các biến chứng trên có thể gây tử vong nếu không được can thiệp kịp thời. Bác sĩ Đồng khuyên cần đưa người bệnh đi cấp cứu ngay nếu có các triệu chứng như: Khó thở, thở nhanh, thở gấp; đau tức ngực hoặc thắt ngực; môi hoặc đầu chi tím tái; rối loạn ý thức, lơ mơ, mệt lã; tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh. Nếu có thể, nên đưa đến các cơ sở y tế có đủ trang thiết bị và năng lực hồi sức chuyên sâu.

Đang dùng thuốc điều trị bệnh nền, nên lưu ý gì khi mắc cúm?

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Giao Thi, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, người cao tuổi khi mắc cúm A không nên tự ý ngưng thuốc điều trị bệnh nền, nhưng cũng cần thận trọng khi sử dụng thêm các thuốc điều trị triệu chứng cúm.

Một số thuốc giảm nghẹt mũi có thể làm tăng huyết áp, nhịp tim; một số thuốc giảm đau, kháng viêm như ibuprofen có thể ảnh hưởng đến chức năng thận hoặc làm tăng nguy cơ chảy máu ở người đang dùng thuốc chống đông. Nhiều thuốc cảm cúm phối hợp có chứa cùng hoạt chất, nếu sử dụng nhiều loại cùng lúc có thể dẫn đến quá liều mà người bệnh không biết.

Vì vậy, người lớn tuổi nên mang theo hoặc cung cấp danh sách các thuốc đang sử dụng khi đi khám hay mua thuốc, để bác sĩ, dược sĩ lựa chọn thuốc giảm triệu chứng phù hợp, tránh tương tác và những tác dụng không mong muốn.

Tiêm phòng vắc xin cúm hằng năm là một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ cơ thể, đặc biệt đối với người lớn tuổi ẢNH: H.P

Cần làm gì để phòng bệnh?

Bác sĩ Văn Đồng cho biết, tiêm phòng vắc xin cúm hằng năm là một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ cơ thể, đặc biệt đối với người lớn tuổi, trẻ nhỏ và người mắc bệnh mạn tính, nhằm giảm nguy cơ biến chứng.

Theo bác sĩ Giao Thi, vắc xin không ngăn ngừa tuyệt đối việc mắc cúm nhưng giúp giảm nguy cơ bệnh nặng, nhập viện và tử vong. Virus cúm thường xuyên biến đổi, nên thành phần vắc xin hằng năm được cập nhật để phù hợp với các chủng virus dự kiến lưu hành. Ngoài ra, miễn dịch sau tiêm có thể giảm dần theo thời gian, vì vậy tiêm hàng năm giúp duy trì khả năng bảo vệ, ngay cả khi đã tiêm ở mùa trước.

Ngoài ra, để góp phần giảm nguy cơ mắc và lây lan cúm, bác sĩ Đồng khuyến cáo người dân nên ăn uống đầy đủ chất; bổ sung đủ nước; tập thể dục thường xuyên; giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống; đồng thời hạn chế tiếp xúc với người bệnh.