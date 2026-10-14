Gia tăng trẻ nhỏ nhiễm cúm A, nhận biết dấu hiệu cần đưa đi khám ngay

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, các trẻ đến khám do nhiễm cúm A đã tăng trong 5 - 6 tuần qua. Mỗi ngày khoa khám bệnh ghi nhận khoảng 100 bệnh nhi đến khám có test nhanh dương tính cúm A. Trong đó, khoảng 10 - 20 trẻ phải nhập viện do diễn biến tăng nặng.

Cúm A có thể gây viêm phổi ở trẻ nhỏ, đặc biệt khiến trẻ có bệnh nền diễn biến nặng hơn ẢNH: THẢO PHAN

Trong các ca nhập viện gần đây, có bé trai 2 tuổi được gia đình đưa đến khám do viêm phổi, dù trước đó đã hết sốt. Tại nhà, bé sốt nhẹ, ho và đã hết sốt được 2 ngày nhưng bất ngờ tái sốt, ho đờm tăng, thở nhanh.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Văn, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết, gia đình đã đưa trẻ đến kịp thời, dù đã diễn biến có viêm phổi. Sau 1 ngày điều trị, dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, trợ thở, bé đang ổn định.

Theo bác sĩ Văn, hiện mỗi ngày các bác sĩ tiếp nhận hơn 100 bệnh nhi có test dương tính cúm A, trong đó khoảng 10 - 20 bệnh nhi nhập viện.

Trong khi đó, tại Khoa Truyền nhiễm, khoảng 50% trong số 60 bệnh nhi nội trú là các ca nhiễm cúm. Các ca bệnh nặng chủ yếu do viêm phổi; có trường hợp biến chứng viêm cơ, sốt cao, co giật. Hầu hết các bệnh nhi đều dưới 5 tuổi, đặc biệt dưới 2 tuổi.

Bác sĩ Văn cũng chia sẻ, các bé nhiễm cúm A có bệnh nền như ung thư, tim bẩm sinh, hội chứng thận hư rất dễ làm nặng thêm bệnh nền. "Chúng tôi hay gặp bệnh nhi sốt cao khó hạ. Như với bệnh nhi hội chứng thận hư, nhiễm cúm, khiến bé phù nhiều, tiểu ít, mệt mỏi nhiều", bác sĩ Văn nói.

Để phòng lây cho trẻ, theo bác sĩ Văn, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người có biểu hiện bệnh hô hấp: ho hắt hơi, chảy mũi. Giữ vệ sinh môi trường quanh trẻ tốt, thông thoáng; đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ. Người lớn tiêm cũng sẽ hạn chế lây cho trẻ.

Cúm ở trẻ gặp quanh năm nhưng hay gặp khi giao mùa thu - đông như hiện nay. Đây là thời điểm cúm mùa tăng cao nhất. Độ tuổi hay mắc cúm ở trẻ nhỏ trong khoảng đang đi mẫu giáo nhà trẻ, học sinh cấp 1, cấp 2. Nhưng cần phân biệt, tỷ lệ dễ mắc và tỷ lệ nặng.

Dễ bị nặng là các trẻ có bệnh nền hoặc trẻ dưới 5 tuổi.

Trẻ có nguy cơ cao trở nặng bị mắc cúm là những trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt dưới 2 tuổi. Trẻ càng nhỏ nguy cơ bị nặng càng cao.

Cần đặc biệt lưu ý, những trẻ có bệnh nền (bệnh nền về hô hấp, tim bẩm sinh, bệnh thần kinh cơ, rối loạn chuyển hóa, bệnh về thận, ung thư…) có nguy cơ nặng khi nhiễm cúm, đây là nhóm trẻ mà các bác sĩ gặp nhiều nhất.