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    Gia tăng trẻ nhỏ nhiễm cúm A, nhận biết dấu hiệu cần đưa đi khám ngay

    Liên Châu
    Liên Châu

    Khoảng 10 - 20% bệnh nhi nhiễm cúm A đến khám phải nhập viện do diễn biến nặng, có biến chứng viêm phổi, viêm cơ, hoặc bệnh mạn tính tăng nặng, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội.

    Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, các trẻ đến khám do nhiễm cúm A đã tăng trong 5 - 6 tuần qua. Mỗi ngày khoa khám bệnh ghi nhận khoảng 100 bệnh nhi đến khám có test nhanh dương tính cúm A. Trong đó, khoảng 10 - 20 trẻ phải nhập viện do diễn biến tăng nặng.

    Gia tăng trẻ nhỏ nhiễm cúm A, nhận biết dấu hiệu cần đưa đi khám ngay- Ảnh 1.

    Cúm A có thể gây viêm phổi ở trẻ nhỏ, đặc biệt khiến trẻ có bệnh nền diễn biến nặng hơn

    ẢNH: THẢO PHAN

    Trong các ca nhập viện gần đây, có bé trai 2 tuổi được gia đình đưa đến khám do viêm phổi, dù trước đó đã hết sốt. Tại nhà, bé sốt nhẹ, ho và đã hết sốt được 2 ngày nhưng bất ngờ tái sốt, ho đờm tăng, thở nhanh. 

    Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Văn, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết, gia đình đã đưa trẻ đến kịp thời, dù đã diễn biến có viêm phổi. Sau 1 ngày điều trị, dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, trợ thở, bé đang ổn định.

    Theo bác sĩ Văn, hiện mỗi ngày các bác sĩ tiếp nhận hơn 100 bệnh nhi có test dương tính cúm A, trong đó khoảng 10 - 20 bệnh nhi nhập viện. 

    Trong khi đó, tại Khoa Truyền nhiễm, khoảng 50% trong số 60 bệnh nhi nội trú là các ca nhiễm cúm. Các ca bệnh nặng chủ yếu do viêm phổi; có trường hợp biến chứng viêm cơ, sốt cao, co giật. Hầu hết các bệnh nhi đều dưới 5 tuổi, đặc biệt dưới 2 tuổi.

    Bác sĩ Văn cũng chia sẻ, các bé nhiễm cúm A có bệnh nền như ung thư, tim bẩm sinh, hội chứng thận hư rất dễ làm nặng thêm bệnh nền. "Chúng tôi hay gặp bệnh nhi sốt cao khó hạ. Như với bệnh nhi hội chứng thận hư, nhiễm cúm, khiến bé phù nhiều, tiểu ít, mệt mỏi nhiều", bác sĩ Văn nói.

    Để phòng lây cho trẻ, theo bác sĩ Văn, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người có biểu hiện bệnh hô hấp: ho hắt hơi, chảy mũi. Giữ vệ sinh môi trường quanh trẻ tốt, thông thoáng; đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ. Người lớn tiêm cũng sẽ hạn chế lây cho trẻ.

    Cúm ở trẻ gặp quanh năm nhưng hay gặp khi giao mùa thu - đông như hiện nay. Đây là thời điểm cúm mùa tăng cao nhất. Độ tuổi hay mắc cúm ở trẻ nhỏ trong khoảng đang đi mẫu giáo nhà trẻ, học sinh cấp 1, cấp 2. Nhưng cần phân biệt, tỷ lệ dễ mắc và tỷ lệ nặng.

    Dễ bị nặng là các trẻ có bệnh nền hoặc trẻ dưới 5 tuổi.

    Trẻ có nguy cơ cao trở nặng bị mắc cúm là những trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt dưới 2 tuổi. Trẻ càng nhỏ nguy cơ bị nặng càng cao.

    Cần đặc biệt lưu ý, những trẻ có bệnh nền (bệnh nền về hô hấp, tim bẩm sinh, bệnh thần kinh cơ, rối loạn chuyển hóa, bệnh về thận, ung thư…) có nguy cơ nặng khi nhiễm cúm, đây là nhóm trẻ mà các bác sĩ gặp nhiều nhất.

    Dấu hiệu cúm trở nặng, có biến chứng cần đi khám ngay:

    Thường gặp nhất là viêm phổi. Các triệu chứng nặng: sốt kéo dài; ho sâu, nặng tiếng; thở nhanh, thở mạnh, có thể rút lõm lồng ngực, tím tái.

    Viêm cơ: đau mỏi, thậm chí đau nhiều gây khó khăn đi lại, hạn chế vận động.

    Về thần kinh: trẻ li bì, lơ mơ, khó đánh thức, bỏ ăn, bỏ bú; sốt cao co giật hoặc có cơn co giật bất thường.

    Ngoài ra, trẻ bị nôn nhiều không ăn uống được, lượng nước tiểu giảm cũng cần được cha mẹ đưa đi khám.

    Bệnh viện Nhi Hà Nội

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