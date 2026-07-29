Ngăn ngừa Covid-19 và cúm mùa trước nguy cơ gia tăng các bệnh lây qua đường hô hấp

Tại TP.Hà Nội, hệ thống giám sát ghi nhận 185 trường hợp mắc Covid-19 trong tuần gần đây (từ 17 - 24.7), tăng cao hơn so với các tuần trước đó (20 ca/tuần).

Các bệnh viện duy trì khu điều trị cách ly các ca bệnh truyền nhiễm ẢNH: LIÊN CHÂU

6 trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng

Theo Cục Phòng bệnh, trong nước đang là thời điểm nghỉ hè và mùa du lịch, nhu cầu đi lại, giao lưu, tham gia các hoạt động tập trung đông người tăng cao. Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm khiến nhiều hoạt động được tổ chức trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí. Đây là những điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có Covid-19 và cúm mùa.

Cúm mùa hiện vẫn lưu hành quanh năm tại nước ta và thường gia tăng trong thời điểm giao mùa hè - thu. Cả Covid-19 và cúm mùa đều lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt tại nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng, trường học, cơ sở y tế và các địa điểm du lịch.

Cục Phòng bệnh đánh giá hiện chưa có bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2 (vi rút gây bệnh Covid-19) hoặc vi rút cúm mùa có sự thay đổi bất thường về độc lực. Phần lớn các trường hợp mắc Covid-19 và cúm có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị.

Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng ở 6 nhóm sau: người cao tuổi; trẻ nhỏ; phụ nữ mang thai; người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận hoặc các bệnh nền khác; người suy giảm miễn dịch; người đang điều trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Những người thuộc nhóm nguy cơ nói trên cần đặc biệt chủ động thực hiện biện pháp phòng bệnh để hạn chế nguy cơ nhập viện và tử vong.

Covid-19 và cúm mùa là các bệnh truyền nhiễm lưu hành, số trường hợp mắc có thể tăng theo chu kỳ và điều kiện thời tiết, người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang; chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản, hiệu quả và đi khám khi có dấu hiệu bất thường.

5 biện pháp phòng Covid-19 và cúm

Đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí. Người có các triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay áo. Hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng, tăng cường thông khí tự nhiên, đặc biệt khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền.

Khi có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, đồng thời chủ động liên hệ với cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị. Không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế. Khi triệu chứng kéo dài hoặc có dấu hiệu nặng, đặc biệt đối với người thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.