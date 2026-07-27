Hà Nội thông tin về gia tăng ca mắc Covid-19

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội, trong tuần qua (từ 17 - 24.7), hệ thống giám sát dịch bệnh ghi nhận 185 trường hợp mắc Covid-19 tại 76 phường, xã.

Số ca mắc hiện đã tăng cao hơn so với thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7 (tuần từ 26.6 - 3.7 ghi nhận 20 ca mắc Covid-19 tại 17 phường, xã).

Các bệnh viện tại Hà Nội chủ động khu điều trị cách ly các ca bệnh truyền nhiễm ẢNH: VÂN ANH

Báo cáo giám sát dịch bệnh tại Hà Nội cho thấy, số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng liên tục trong thời gian gần đây. 2 tuần kế tiếp trước đó, từ 10 - 17.7, ghi nhận 96 trường hợp tại 49 phường, xã và 37 trường hợp được ghi nhận tại 28 phường, xã trong tuần từ 3 -10.7.

Theo CDC TP.Hà Nội, từ đầu năm đến nay, 588 trường hợp mắc Covid-19 được ghi nhận tại 109 phường, xã; không có ca tử vong. Số mắc hiện thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025 (2.131 ca, không có ca tử vong).

Một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp (Covid-19, bệnh do Adeno virus…) đang có xu hướng gia tăng số ca mắc có thể liên quan đến hoạt động du lịch, học tập ngoại khóa, vui chơi đông người trong thời gian nghỉ hè. Dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Với bệnh sốt xuất huyết, CDC TP.Hà Nội lưu ý, các ca mắc đang có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hàng năm và đã ghi nhận một số ổ dịch nhiều bệnh nhân, dự báo trong thời gian tới số mắc sẽ tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch mới. Trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 146 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 61 phường, xã; tăng 50 ca so với tuần trước đó (có 96 trường hợp).

Về diễn biến bệnh do Covid-19, qua thực tế điều trị, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đặng Khiêm, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị, cho hay, gần đây, số ca nhiễm Covid-19 có xu hướng tăng. Các triệu chứng bệnh thường gặp: sốt, mỏi người, đau đầu, triệu chứng đường hô hấp, tiêu chảy. Do có miễn dịch chủ động (tiêm phòng) nên đa phần ca bệnh không quá nặng.

Tuy nhiên, với người cao tuổi, người bệnh nền nặng, sức đề kháng kém vẫn cần chú ý phát hiện sớm và điều trị, theo dõi sát. Người trẻ, khỏe có thể chỉ cần dùng các thuốc điều trị triệu chứng, uống đủ nước.

Bác sĩ Khiêm cũng lưu ý, bản chất của virus là biến đổi khó lường nên với các ca nghi mắc, mắc Covid-19 hoàn toàn không được chủ quan.