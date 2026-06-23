WHO tiếp tục theo dõi biến thể virus SARS-CoV-2

Theo WHO, theo báo cáo gần đây nhất (trong 4 tuần của tháng 4 và 5.2026) có 60.286 mẫu đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại 69 quốc gia. Đây là dữ liệu WHO thu thập từ mạng lưới toàn cầu gồm các địa điểm giám sát virus trọng điểm và có hệ thống. Trong số này, 701 mẫu (1,2%) cho kết quả dương tính với virus. Trong giai đoạn này, hoạt động của SARS-CoV-2 nhìn chung vẫn ở mức thấp và ổn định trên toàn cầu.

Virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, WHO duy trì mạng lưới theo dõi các biến thể ẢNH: WHO.INT

WHO đang theo dõi một số biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh dịch Covid-19. Trong đó, JN.1 là biến thể đáng quan tâm.

Các biến thể đang được theo dõi: XFG, NB.1.8.1, BA.3.2 và KP.3.1.1.

Ở cấp độ toàn cầu, biến thể phổ biến nhất là XFG, chiếm 31% tổng số trình tự được báo cáo (đến thời điểm 10.5.2026). Khoảng 1 tháng trước đó, tỷ lệ này là 40%.

Trong cùng kỳ báo cáo, biến thể NB.1.8.1 chiếm 25% tổng số trình tự được gửi, duy trì ổn định so với 26%; và BA.3.2 chiếm 20%, duy trì ổn định so với 19% trong các tuần trước đó.

Hiện các biến thể XFG, NB.1.8.1 và BA.3.2 không gây ra thêm rủi ro nào cho sức khỏe cộng đồng so với các biến thể SARS-CoV-2 đang lưu hành khác.

Trước đó, năm 2025, biến thể NB.1.8.1 từng được cảnh báo có các đột biến gai bổ sung (T22N, F59S, G184S, A435S, V445H và T478I). Các đột biến gai có thể làm tăng khả năng lây truyền của biến thể, tăng khả năng né tránh kháng thể.

Về các ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19, báo cáo gần đây nhất ( 4 tuần của tháng 4 và 5) từ 62 quốc gia, ghi nhận 11.560 ca nhiễm mới (giảm so với 18.707 ca nhiễm mới được báo cáo từ 64 quốc gia trong 4 tuần trước đó).

Có 33 quốc gia báo cáo cộng có 383 ca tử vong mới được báo cáo, giảm so với 756 ca tử vong mới được báo cáo từ 37 quốc gia trong 4 tuần trước đó. 88% số ca tử vong được báo cáo có thông tin về độ tuổi, là các trường hợp từ 65 tuổi trở lên.

Covid-19 là bệnh truyền nhiễm do virus SARS-CoV-2 gây ra. Hầu hết những người nhiễm virus sẽ bị bệnh hô hấp nhẹ đến trung bình và hồi phục mà không cần điều trị đặc biệt. Tuy nhiên, một số người sẽ bị bệnh nặng và cần được chăm sóc y tế. Người cao tuổi và những người có bệnh nền như bệnh tim mạch, tiểu đường, bệnh hô hấp mãn tính hoặc ung thư có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn.



