Sức khỏe

Biến thể BA.3.2 của Covid-19: Có khả năng ‘né’ miễn dịch, triệu chứng và cách phòng tránh

Như Quyên
01/04/2026 08:31 GMT+7

Biến thể mới nhất của Covid-19 đang được chú ý có tên chính thức là SARS-CoV-2 BA.3.2, hay biến thể 'Cicada'. Theo các chuyên gia, dù biến thể BA.3.2 có khả năng 'né' miễn dịch nhưng chưa đáng lo ngại.

BA.3.2 là một nhánh phụ của biến thể Omicron, được phát hiện thông qua hệ thống giám sát tại Mỹ và toàn cầu. Giống như các chủng gần đây, nó mang các đột biến có thể ảnh hưởng đến khả năng lây lan và phản ứng miễn dịch của cơ thể, theo Stony Brook Medicine (Mỹ).

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đang đánh giá BA.3.2 dựa trên 3 yếu tố: Khả năng lây truyền (lây nhanh đến mức nào), khả năng “né” miễn dịch (mức độ vượt qua miễn dịch sẵn có) và tác động lâm sàng (mức độ nặng của bệnh).

BA.3.2 có thể lây lan tương tự các biến thể phụ Omicron, vắc xin vẫn có thể bảo vệ người bệnh

BA.3.2 đang được theo dõi và chưa xếp vào nhóm biến thể đáng lo ngại, nghĩa là chưa có bằng chứng cho thấy nó gây bệnh nặng hơn các chủng gần đây. Dữ liệu ban đầu cho thấy BA.3.2 có thể lây lan tương tự các biến thể phụ Omicron.

Các chuyên gia nhận định, BA.3.2 có thể lây cho người đã tiêm vắc xin hoặc từng mắc Covid-19, và quan trọng hơn hết, vắc xin vẫn có thể bảo vệ người bệnh tốt trước nguy cơ bệnh nặng nếu mắc BA.3.2.

Đặc điểm của biến thể BA.3.2

Đặc điểm nổi bật của biến thể BA.3.2 nằm ở những thay đổi trong protein gai - cấu trúc giúp virus xâm nhập vào tế bào người. Đây cũng là mục tiêu chính của miễn dịch được tạo ra từ tiêm vắc xin hoặc từ lần nhiễm trước, theo Discover Magazine (Mỹ).

CDC Mỹ nhận định: Kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu cuối năm 2019, các biến thể SARS-CoV-2 mới với đột biến ở protein gai liên tục xuất hiện, tạo ra sự đa dạng kháng nguyên và đặc tính "né" miễn dịch, đòi hỏi phải thường xuyên đánh giá và điều chỉnh thành phần vắc xin Covid-19.

Khi protein gai thay đổi, kháng thể có thể bám kém hiệu quả hơn, làm giảm khả năng vô hiệu hóa virus. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy BA.3.2 có khả năng né miễn dịch tốt hơn. 

Rửa tay thường xuyên là một trong những cách phòng Covid-19

Bên cạnh đó, BA.3.2 không gây ra triệu chứng mới hoặc bất thường so với các biến thể Omicron khác. Một số triệu chứng thường gặp bao gồm ho, mệt mỏi, thiếu năng lượng, sốt, đau nhức cơ thể. Các triệu chứng khác có thể gồm đau họng, sổ mũi hoặc nghẹt mũi, đau đầu, khó thở, buồn nôn hoặc chán ăn, khó tập trung, tình trạng mất vị giác hoặc khứu giác hiện ít gặp hơn nhưng vẫn có thể xảy ra.

Cách bảo vệ bản thân trước BA.3.2

Mọi người có thể phòng ngừa BA.3.2 bằng cách:

  • Tiêm vắc xin và tiêm nhắc lại đầy đủ.
  • Đeo khẩu trang ở nơi đông người.
  • Giữ không gian thông thoáng.
  • Rửa tay thường xuyên.
  • Tránh tiếp xúc với người đang bị bệnh.
  • Cẩn trọng hơn nếu lớn tuổi hoặc có bệnh nền.
  • Theo dõi mức độ dịch tại địa phương trước khi đi lại hoặc tham gia sự kiện.

