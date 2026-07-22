Bộ Y tế có công văn khẩn về gia tăng ca bệnh do virus Adeno

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn cho biết, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện ghi nhận số trường hợp mắc bệnh do virus Adeno có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em.

Giám sát chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hoặc mức độ nặng trong cộng đồng. Ngành y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch.

Virus Adeno lây qua giọt bắn, đường hô hấp, cần chủ động phòng lây nhiễm và không tự dùng thuốc khi nghi nhiễm virus ẢNH: BỆNH VIỆN NHI T.Ư

Về virus này, Cục Phòng bệnh lưu ý, Adeno có thể gây bệnh quanh năm và ở mọi lứa tuổi, thường gây viêm đường hô hấp với các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, sổ mũi; đồng thời có thể gây viêm kết mạc mắt, rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác.

Phần lớn người mắc có diễn biến nhẹ và tự hồi phục; tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc người suy giảm miễn dịch.

Mới đây, Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết đã ghi nhận một nhóm học bơi tại bể bơi công cộng có 4/5 trẻ bị lây nhiễm chéo virus Adenno, cho thấy đây là một trong những môi trường có nguy cơ lây nhiễm nếu không đảm bảo vệ sinh và giãn cách hợp lý.

Không tự chẩn đoán, điều trị bệnh khi nghi nhiễm virus Adeno

Theo Cục Phòng bệnh, đau mắt đỏ hay viêm kết mạc có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như virus, vi khuẩn, dị ứng hoặc các tác nhân kích thích. Virus Adeno là một trong những nguyên nhân thường gặp, nhưng không phải tất cả trường hợp đau mắt đỏ đều do virus Adeno. Người dân không nên tự xác định nguyên nhân hoặc tự mua thuốc điều trị khi chưa được nhân viên y tế tư vấn.

Virus Adeno có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh, bàn tay, đồ dùng và các bề mặt bị nhiễm virus. Virus này cũng có thể lây trong môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi nếu điều kiện vệ sinh, xử lý nước hoặc vệ sinh bề mặt không được bảo đảm.

Hiện nay là thời gian nghỉ hè, du lịch và tổ chức nhiều hoạt động tập trung đông người, trong đó trẻ em thường xuyên tham gia các lớp học, khu vui chơi và hoạt động bơi lội. Đây là điều kiện làm tăng cơ hội tiếp xúc gần và lây truyền bệnh. Người dân cần chủ động phòng bệnh nhưng không hoang mang, không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

Để phòng bệnh ngừa lây nhiễm virus Adeno, nên thường xuyên rửa tay và hạn chế đưa tay lên mắt; không dùng chung đồ dùng cá nhân; chăm sóc mắt đúng cách khi có biểu hiện đau mắt đỏ và không tự dùng thuốc.