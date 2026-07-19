4/5 trẻ cùng lớp bơi mắc Adenovirus: Phụ huynh lo lắng, không biết làm sao

Anh Đặng Thiên Hoàng (33 tuổi), ngụ đường Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), cho biết những ngày qua, anh liên tục cân nhắc có nên cho con tiếp tục tham gia lớp học bơi trong dịp hè hay không. Trước đó, gia đình đăng ký cho con học với mong muốn bé rèn luyện sức khỏe và có thêm kỹ năng phòng tránh đuối nước.

Tuy nhiên, sau khi đọc thông tin một nhóm học bơi tại bể bơi công cộng có 4/5 trẻ bị lây nhiễm Adenovirus, anh Hoàng không khỏi hoang mang.

Nhiều bạn nhỏ rất thích bơi lội ẢNH: AN VY

"Bé đi học bơi thường tiếp xúc gần, cùng sử dụng phòng tắm và nhiều dụng cụ chung. Mình lo nếu một bé đang ủ bệnh thì những trẻ khác rất dễ bị lây. Có lúc mình tính cho con nghỉ học dù bé rất thích đi bơi", anh Hoàng chia sẻ.

Cùng chung nỗi lo, chị Trần Nguyễn Hồng Tâm (31 tuổi), ngụ đường 9, P.Thủ Đức, TP.HCM, cho biết con chị từng xuất hiện các triệu chứng tương tự một số bạn trong lớp. "Lớp đông học sinh, chỉ cần một bé ho, hắt hơi thì sau đó vài bé khác cũng có biểu hiện giống vậy. Dù không thể khẳng định các con lây bệnh từ nhau, nhưng phụ huynh vẫn rất lo", chị Tâm nói.

Vì vậy, khi nghe cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm chéo tại hồ bơi, chị Tâm nói rằng chị càng thận trọng. Theo chị, điều khiến phụ huynh băn khoăn là không phải trẻ mắc bệnh nào cũng có biểu hiện rõ ngay từ đầu. Một số trẻ vẫn đến lớp khi mới ho nhẹ, mệt hoặc chưa sốt, từ đó có thể làm tăng nguy cơ lây bệnh cho những người xung quanh.

Hồ bơi đông đúc khiến nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng khi cho con đi bơi ẢNH: AN VY

Cảnh báo nhiễm vi rút adeno ở các bể bơi công cộng

Theo Báo Thanh Niên, từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 trường hợp dương tính với Adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ trong những ngày đầu tháng 7.2026, có thêm 383 trẻ mắc bệnh, cho thấy số ca đang có xu hướng tăng nhanh.

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa ghi nhận một nhóm trẻ học bơi tại bể bơi công cộng có 4/5 em bị lây nhiễm chéo. Theo các bác sĩ, biểu hiện của bệnh khá đa dạng, phổ biến nhất là sốt cao, ho, đau họng, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa. Đáng chú ý, nhiều trẻ, đặc biệt là trẻ lớn, có biểu hiện sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt thông thường. Nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách, một số trường hợp có thể diễn biến nặng, dẫn đến biến chứng viêm phổi và phải nhập viện điều trị.

Không nên nghỉ bơi chỉ vì lo sợ

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, cho rằng phụ huynh không nên quá hoang mang trước thông tin số ca mắc Adenovirus gia tăng.

Theo bác sĩ Khanh, Adenovirus không phải là virus mới mà từ lâu đã được biết đến là một trong những tác nhân phổ biến gây bệnh đường hô hấp ở trẻ em, bên cạnh virus hợp bào hô hấp (RSV) và virus cúm. Bệnh có thể xuất hiện quanh năm, với biểu hiện thường gặp là sốt, ho, sổ mũi, đau họng, viêm kết mạc hay rối loạn tiêu hóa. Đa số trường hợp diễn tiến nhẹ và có thể tự hồi phục.

Bác sĩ Khanh cho biết biện pháp phòng bệnh hiệu quả vẫn là rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh, đồng thời bảo đảm chế độ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc để tăng sức đề kháng.

Ông Nguyễn Thành Nam, cựu vận động viên tuyển quốc gia, hiện là huấn luyện viên bơi tự do tại TP.HCM, cho rằng phụ huynh không nên quá hoang mang, nhưng cũng không được chủ quan.

Theo ông Nam, khi chọn nơi học bơi cho con, phụ huynh nên ưu tiên hồ có hệ thống lọc tuần hoàn và khử trùng hoạt động liên tục; nước trong, không có mùi bất thường; khu vực phòng tắm, thay đồ sạch sẽ và không quá đông vào giờ cao điểm.

Ông Nam cho rằng hồ bơi cũng cần có nội quy yêu cầu người bơi tắm tráng trước khi xuống nước, nhân viên cứu hộ túc trực và quy trình xử lý khi phát hiện người có dấu hiệu mắc bệnh.

Trước khi bơi, ông Nam nói trẻ cần tắm sạch, khởi động kỹ và không xuống hồ nếu đang sốt, ho, đau mắt đỏ, tiêu chảy, mắc bệnh ngoài da hoặc có vết thương hở. Trong lúc bơi, trẻ nên đeo kính, hạn chế nuốt nước hồ, không dùng chung khăn tắm, kính bơi và chai nước.

Sau khi bơi xong, ông Nam nói trẻ cần tắm lại bằng nước sạch, thay quần áo khô, vệ sinh mắt và tai đúng cách.

"Sau khi bơi xong, trong vài ngày tiếp theo, phụ huynh nên theo dõi xem trẻ có các dấu hiệu nào bất thường hay không. Khi có dấu hiệu như sốt cao, đỏ mắt, đau họng, ho, tiêu chảy, phát ban… thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời, đồng thời báo cho huấn luyện viên và cơ sở hồ bơi để chủ động phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm cho những trẻ khác", ông Nam khuyến cáo.