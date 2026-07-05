Các lớp học bơi miễn phí cho học sinh

Ngày 5.7, UBND phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai đã khai mạc các lớp học bơi miễn phí và hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho gần 400 học sinh.

Ông Bùi Xuân Linh, Phó chủ tịch UBND phường Đồng Xoài, cho biết: đuối nước luôn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn thương tích ở trẻ em. Đặc biệt, trong dịp nghỉ hè khi các em có nhiều thời gian vui chơi, sinh hoạt ngoài gia đình và nhà trường.

"Các lớp học bơi miễn phí được tổ chức nhằm tạo điều kiện để học sinh rèn luyện sức khỏe, đồng thời được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận biết nguy cơ mất an toàn; biết cách xử lý các tình huống khi gặp sự cố dưới nước và nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân", ông Linh cho biết thêm.

Dạy bơi miễn phí cho học sinh ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, các lớp học sẽ diễn ra tại hồ bơi Trường THCS Tiến Thành, đến hiện tại đã có gần 400 học sinh cấp tiểu học và THCS tham gia.

Phạm Ngọc Nhi, học sinh lớp 8.1 Trường THCS Tiến Thành, cho biết: "Đây là hoạt động rất ý nghĩa, không chỉ giúp chúng em rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực mà còn trang bị kỹ năng bơi lội. Chúng em rất vui khi được tham gia khóa học bơi miễn phí này".

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Học sinh thích thú khi được tham gia lớp học bơi miễn phí ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Đàm Thị Trang (khu phố Tiến Thành 5, phường Đồng Xoài), cho biết mình có 2 con nhỏ đang học lớp 3 và lớp 7. Khi biết có lớp học bơi miễn phí, bà đã ngay lập tức đăng ký cho cả 2 con đến học.

Các lớp học bơi sẽ được thực hiện trong nhiều khung giờ trong ngày ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Thấy nhiều vụ đuối nước thương tâm, bản thân mình là cha mẹ thấy rất đau lòng, xót xa. nên tôi đăng ký cho con học. Tôi và nhiều phụ huynh cũng mong ngành giáo dục có thể đưa môn bơi này vào chương trình – như một tiết học thể dục để các con thường xuyên được rèn luyện các kỹ năng", bà Trang chia sẻ.

Việc mở các lớp dạy bơi miễn phí giúp hạn chế các tai nạn thương tích có thể xảy ra ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Phạm Anh Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Tiến Thành, cho biết trường có tổng số 1.529 học sinh, đến nay đã có gần 200 em đăng ký tham gia học bơi miễn phí. Giáo viên các lớp vẫn đang thông báo đến các phụ huynh và học sinh về các lớp học bơi này và khuyến khích các em đăng ký tham gia để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa rèn luyện các kỹ năng cần thiết.