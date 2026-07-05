Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Các lớp học bơi miễn phí cho học sinh

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai đang mở các lớp học bơi miễn phí cho học sinh dịp hè. Đến nay đã có gần 400 em học sinh đăng ký tham gia.

Ngày 5.7, UBND phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai đã khai mạc các lớp học bơi miễn phí và hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho gần 400 học sinh.

Ông Bùi Xuân Linh, Phó chủ tịch UBND phường Đồng Xoài, cho biết: đuối nước luôn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn thương tích ở trẻ em. Đặc biệt, trong dịp nghỉ hè khi các em có nhiều thời gian vui chơi, sinh hoạt ngoài gia đình và nhà trường.

"Các lớp học bơi miễn phí được tổ chức nhằm tạo điều kiện để học sinh rèn luyện sức khỏe, đồng thời được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận biết nguy cơ mất an toàn; biết cách xử lý các tình huống khi gặp sự cố dưới nước và nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân", ông Linh cho biết thêm.

Đồng Nai: Mở các lớp học bơi miễn phí cho học sinh - Ảnh 2.

Dạy bơi miễn phí cho học sinh

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, các lớp học sẽ diễn ra tại hồ bơi Trường THCS Tiến Thành, đến hiện tại đã có gần 400 học sinh cấp tiểu học và THCS tham gia.

Phạm Ngọc Nhi, học sinh lớp 8.1 Trường THCS Tiến Thành, cho biết: "Đây là hoạt động rất ý nghĩa, không chỉ giúp chúng em rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực mà còn trang bị kỹ năng bơi lội. Chúng em rất vui khi được tham gia khóa học bơi miễn phí này".

Đồng Nai: Mở các lớp học bơi miễn phí cho học sinh - Ảnh 3.

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đồng Nai: Mở các lớp học bơi miễn phí cho học sinh - Ảnh 4.

Học sinh thích thú khi được tham gia lớp học bơi miễn phí

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Đàm Thị Trang (khu phố Tiến Thành 5, phường Đồng Xoài), cho biết mình có 2 con nhỏ đang học lớp 3 và lớp 7. Khi biết có lớp học bơi miễn phí, bà đã ngay lập tức đăng ký cho cả 2 con đến học.

Đồng Nai: Mở các lớp học bơi miễn phí cho học sinh - Ảnh 8.

Các lớp học bơi sẽ được thực hiện trong nhiều khung giờ trong ngày

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Thấy nhiều vụ đuối nước thương tâm, bản thân mình là cha mẹ thấy rất đau lòng, xót xa. nên tôi đăng ký cho con học. Tôi và nhiều phụ huynh cũng mong ngành giáo dục có thể đưa môn bơi này vào chương trình – như một tiết học thể dục để các con thường xuyên được rèn luyện các kỹ năng", bà Trang chia sẻ.

Đồng Nai: Mở các lớp học bơi miễn phí cho học sinh - Ảnh 9.

Việc mở các lớp dạy bơi miễn phí giúp hạn chế các tai nạn thương tích có thể xảy ra

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Phạm Anh Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Tiến Thành, cho biết trường có tổng số 1.529 học sinh, đến nay đã có gần 200 em đăng ký tham gia học bơi miễn phí. Giáo viên các lớp vẫn đang thông báo đến các phụ huynh và học sinh về các lớp học bơi này và khuyến khích các em đăng ký tham gia để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa rèn luyện các kỹ năng cần thiết.

Tin liên quan

Lần đầu tiên con được học bơi miễn phí, ba mẹ trên bờ xúc động dõi theo

Lần đầu tiên con được học bơi miễn phí, ba mẹ trên bờ xúc động dõi theo

Sáng 18.6, Trung tâm Thể dục thể thao TP.Thủ Đức đồng loạt khai giảng lớp phổ cập bơi miễn phí cho gần 1.000 trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 hồ bơi. Nhiều phụ huynh xúc động khi lần đầu tiên con được học bơi.

Dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi Hà Nội

Khám phá thêm chủ đề

học bơi miễn phí thành phố Đồng Nai phòng chống đuối nước học sinh tai nạn thương tích ở trẻ em

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận