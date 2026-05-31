Dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi Hà Nội

Sáng 31.5, tại bể bơi Khăn Quàng Đỏ (P.Ngọc Hà, Hà Nội), Hội đồng Đội T.Ư phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức khai giảng lớp dạy bơi miễn phí "Cùng em học bơi năm 2026" dành cho thiếu nhi trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, góp phần trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.

Tham dự chương trình có anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Thiên Tú, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam cùng đại diện các đơn vị, huấn luyện viên, phụ huynh và đông đảo thiếu nhi.

Anh Lê Hải Long và anh Nguyễn Thiên Tú tặng quà các em thiếu nhi ẢNH: XUÂN TÙNG

Góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn đuối nước

Theo ban tổ chức, lớp học được triển khai trong bối cảnh công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em đang được các cấp, các ngành quan tâm. Chương trình nhằm tạo điều kiện để các em thiếu nhi được tiếp cận môi trường học bơi an toàn, được trang bị những kỹ năng cơ bản về bơi lội và kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy cơ đuối nước.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Thiên Tú nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của việc phổ cập kỹ năng bơi lội cho trẻ em, nhất là trong thời gian nghỉ hè, khi nhu cầu vui chơi dưới nước của các em tăng cao.

Anh Nguyễn Thiên Tú phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Thông qua lớp dạy bơi miễn phí "Cùng em học bơi năm 2026", ban tổ chức kỳ vọng sẽ giúp nhiều thiếu nhi có thêm cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước, góp phần mang đến cho các em một mùa hè an toàn, lành mạnh và bổ ích.

Cơ hội quý giá để các em được tiếp cận môn thể thao bổ ích

Đại diện học viên tham gia lớp học, em Đào Gia Khang, học sinh lớp 3A7, Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, bày tỏ niềm vui khi được tham gia khóa học bơi miễn phí.

Em cho biết nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có bản thân em, chưa có điều kiện được học bơi bài bản. Vì vậy, chương trình là cơ hội quý giá để các em được tiếp cận môn thể thao bổ ích và kỹ năng bảo vệ bản thân.

Các em thiếu nhi được tham gia lớp dạy bơi miễn phí ẢNH: XUÂN TÙNG

"Chúng em xin hứa sẽ đi học đầy đủ, chấp hành nghiêm túc nội quy, chăm chỉ luyện tập để sau khóa học có thể bơi thành thạo và biết cách phòng, chống đuối nước cho bản thân cũng như chia sẻ kiến thức với các bạn xung quanh", em Gia Khang chia sẻ.

Dịp này, Hội đồng Đội T.Ư và Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam đã trao tặng 30 phần quà cho các học viên tham gia lớp học nhằm động viên tinh thần học tập, rèn luyện của các em.