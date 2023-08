Trẻ em được dạy bơi miễn phí: 'Tôi rất biết ơn chương trình'

Hơn một tháng qua, bất kể nắng hay mưa, vào 14 giờ các ngày thứ ba, năm và bảy hằng tuần, lớp dạy bơi miễn phí do Đoàn thanh niên và Công an P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tổ chức đã diễn ra sôi nổi tại hồ bơi Công an, nằm cạnh sân vận động Cần Thơ.